Alemanha e Brasil tropeçam, enquanto México faz história no dia 4 de #VAVELnaRússia

O domingo (17), quarto dia da Copa do Mundo, tinha grandes expectativas de dois dos favoritos, inclusive a Seleção Brasileira, mas ambos decepcionaram e, em diferente níveis, deixaram dúvidas para o Mundial da Rússia.

Abrindo o grupo do Brasil, a Sérvia venceu a Costa Rica com um golaço de Kolarov. Na sequência, o México surpreendeu e derrubou a atual campeã Alemanha com grande atuação e deixando sequelas. Já os brasileiros saíram na frente, mas a Suíça buscou a igualdade com um polêmico gol.

Repercussões do dia

+ Mesmo com bom começo, treinador da Sérvia adverte: “Manter os pés no chão”

+ Kolarov prefere não se apegar à vitória contra a Costa Rica: "Não temos tempo para celebrar

+ Mesmo após revés na estreia, Óscar Ramírez acredita em chances de classificação da Costa Rica

+ Osorio valoriza elenco após vitória sobre Alemanha: "Os créditos são dos jogadores

+ Autor do gol da vitória mexicana, Hirving Lozano ressalta: "Uma das mais importantes da história"

+ Hummels é enfático após derrota alemã na estreia: "Nossa defesa não é boa"

+ Buracos na defesa e pressão atabalhoada: pecados da Alemanha contra México

+ Tite reconhece erros ofensivos do Brasil após empate: "Poderíamos ter feito o goleiro trabalhar mais"

+ Técnico da Suíça não vê falta em gol de empate contra Brasil: "Estavam mal posicionados"

+ Curiosidade: desde 2006, Brasil só vence adversários que começam com C em Mundiais

Resumo dos jogos

Abrindo o Grupo F, em Samara, a Sérvia teve controle do jogo e pressionou uma menos inspirada Costa Rica, se comparada com a Copa de 2014, vencendo por 1 a 0, com um belo gol de falta de Kolarov. Mitrovic perdeu chances para ampliar e deu alguma esperança aos costa-riquenhos, mas os sérvios nunca pareceram ameaçados e garantiram seu triunfo.

Kolarov (centro) comemorou muito o golaço decisivo para a Sérvia em Samara (Foto: Stu Forster/Getty Images)

A Alemanha entrou em campo em Moscou com muita expectativa, mas quem comemorou foi o México. O time de Juan Carlos Osorio fez um grande primeiro tempo e Lozano marcou o gol do 1 a 0, apesar de que os mexicanos terem desperdiçados várias oportunidades para ampliar nos 45 iniciais. As alterações de Joachim Löw colocaram os campeões mundiais à frente, mas não foi suficiente para buscar o empate e os mexicanos conseguiram uma vitória sobre a Mannschaft depois de 33 anos. Assim, o Suécia x Coreia do Sul ganha ainda mais importância, e a chance de um cruzamento Alemanha x Brasil nas oitavas de final parece possível.

Salcedo (3) era dos mais empolgados na festa mexicana em Moscou (Foto: Anatoliy Medved/Icon Sportswire via Getty Images)

Na aguardada estreia canarinha, em Rostov-on-Don, Brasil e Suíça empataram por 1 a 1 pelo Grupo E. Philippe Coutinho acertou um chute mágico de perna direita da entrada da área para abrir o placar na primeira etapa. O empate veio na segunda etapa, com Zuber de cabeça. O lance foi marcado por um empurrão do atacante em Miranda, que segundo o árbitro de vídeo e o de campo, não foi falta.

Foi uma noite frustrante para o Brasil em Rostov-on-Don (Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

A polêmica arbitragem do mexicano Cesar Arturo Ramos Palazuelo ganhou mais ingredientes no segundo tempo. O zagueiro Akanji segurou Gabriel Jesus após passe para o camisa 9 na grande área. O atacante brasileiro caiu, mas novamente a arbitragem de campo e de vídeo não caracterizou o lance como o suficiente para marcação do pênalti e o jogo ficou no empate.