Com sua ótima geração mais experiente, Bélgica estreia na Copa diante do inédito Panamá

INCIDENCIAS: Primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

Bélgica e Panamá se enfrentam nesta segunda-feira, às 12h, no Estádio Olímpico de Sochi, na abertura do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia.

O jogo de abertura promete oferecer um contraste fascinante de estilos. A Bélgica entra em campo com grande força depois de algumas atuações impressionantes em seus amistosos de preparação, e o técnico Roberto Martinez conta com uma geração talentosa no auge de seus poderes.

Seus jogadores também trazem sólida experiência internacional, com o Mundial de 2014 e a Euro 2016 em sua bagagem, e agora esperam alcançar um novo patamar na Rússia.

Quanto ao Panamá, eles devem embarcar em sua primeira aventura na Copa do Mundo, mas não têm a intenção de dar um começo fácil ao seu adversário. O técnico Hernan Dario Gomez está cauteloso com o poder de fogo da Bélgica e está ansioso para que seu time mantenha as coisas ajustadas, especialmente porque os vizinhos Costa Rica sofreram uma pesada derrota por 4 a 1 para os europeus em um amistoso há apenas uma semana.

Como vem a ótima geração belga?

Espera-se que Roberto Martinez comece o torneio com uma formação de 3-4-2-1, colocando em campo uma defesa de três jogadores e obrigando Yannick Carrasco e Thomas Meunier a patrulharem os flancos. Enquanto isso, Eden Hazard e Dries Mertens procurarão servir Romelu Lukaku e deixar as cabeças girando na defesa do Panamá sempre que possível.

Foto: FIFA/Getty Images

O treinador acredita que a Bélgica pode fazer um jogo bonito e manter seu estilo de jogo mesmo em uma competição tão complicada como é a Copa do Mundo. Ele promete um futebol ofensivo diante dos panamenhos.

“Vamos jogar o nosso jogo, com alegria e eficiência, mas sem perder a essência que tem feito o nosso time ser bem reconhecido”, afirmou Martinez.

Ferrolho para não ser goleado

Para o Panamá, este jogo de abertura representa o jogo mais importante da sua história. Seu primeiro adversário na Copa do Mundo possui vários jogadores de ataque talentosos, mas a equipe estará determinada a mostrar o seu melhor, baseando-se no rigor defensivo e na disciplina tática, enquanto busca avançar no intervalo.

O time aposta na força do conjunto e não tem grandes astros. O principal jogador é o zagueiro Felipe Baloy, que mesmo com 37 anos, segue como titular absoluto. O jogador já defendeu as cores do Grêmio no Brasil.