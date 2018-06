Autor do gol da vitória sueca, capitão Granqvist reconhece atitude e trabalho de equipe

O autor do gol de pênalti que garantiu a vitória da Suécia por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul na estreia das seleções na Copa do Mundo na Rússia, nesta segunda-feira (18), no Nizhny Novgorod Stadium, Andreas Granqvist foi eleito o melhor jogador em campo no confronto. O capitão sueco cobrou a penalidade com maestria e teve um bom desempenho na defesa durante o confronto.

Na coletiva de imprensa após a partida, Granqvist recebeu o troféu de homem do jogo e comentou sobre a seleção sueca, ressaltando a felicidade com o desempenho da equipe:

"Mostramos excelente atitude em campo. Tivemos isso durante os playoffs contra a Itália. Nós somos uma equipe, realmente lutamos e estou extremamente orgulhoso dos meus companheiros de equipe", ressaltou.

Andreas Granqvist com o troféu de homem do jogo do confronto entre Suécia e Coreia do Sul. (Foto: Reprodução/FIFA)

O capitão também foi questionado sobre a tática do técnico sul-coreano de trocar os números das camisas dos jogadores numa tentativa de enganar os suecos, que para ele não adiantou em nada. O jogador ainda reconheceu as qualidades dos adversários e espera que façam bons jogos nos próximos confrontos.

“Acho que isso ganhou uma proporção maior do que deveria. As pessoas que monitoraram a Coreia conseguiram assistir aos treinos, talvez escondidos, mas faz parte. Eles têm um bom time, são rápidos e sentimos que tínhamos uma boa ideia de como jogavam. Desejo o melhor para a Coreia nos jogos finais do grupo", afirmou.

Com o resultado, a Suécia empatou com o México com três pontos na liderança no Grupo F. A Alemanha e a Coreia do Sul terminam a primeira rodada da fase de grupos sem nenhuma pontuação.

Os suecos voltam a campo no próximo sábado (23) contra a atual campeã Alemanha, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Fish, em Sochi. O confronto promete ser disputado já que os alemães ainda não pontuaram, devendo ir com força total para enfrentar a Suécia.