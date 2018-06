Nabil Maaloul vê Tunísia melhor no segundo tempo, mas admite superioridade da Inglaterra

Estreando com derrota na primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Tunísia jogou contra a Inglaterra em Volgogrado e mostrou que veio para jogar de igual para igual contra adversários considerados favoritos no grupo.

Um dos grandes responsáveis pelo desempenho do time, o técnico Nabil Maaloul, se mostrou satisfeito com o desempenho do time e lamenta o gol do artilheiro inglês Harry Kane nos acréscimos finais.

"A Tunísia se comportou bem, nós nos defendemos muito bem desde do momento em que empatamos, mas eles puderam controlar o jogo do início ao fim pois eles tem jogadores de qualidade para isso. Dele Alli e Lingard fizeram um ótimo jogo ofensivo pelas beiradas que em alguns momentos desestabilizava nossa defesa", disse.

Retornando a Copa esse ano, onde fez sua ultima aparição em 2006 na Alemanha que foi sua última participação, Nabil Maaloul, ressalta que no segundo tempo seu time jogou melhor pois tiveram disciplina taticamente e puderam fazer um ótimo jogo, e já que não tinham muitas oportunidades de ir ao ataque, disse que vai estudar esse jogo para que nas próximas rodadas, oportunidades realmente perigosas possam acontecer.

"Eu sei que no segundo temos apresentamos um poder melhor na questão de marcação, não tivemos muitas oportunidades de atacar, mas isso será estudado e aprimorado para as próximas rodadas. Eles tem sorte por terem um jogador como Harry Kane, que apresentou um excelente desempenho na Premier League e pode aparecer em um momento decisivo que decidiu a partida", finalizou.

A Tunísia volta a entrar em campo contra a Bélgica, sábado (23) as 9h, na cidade de Spartak para a segunda rodada do grupo G.