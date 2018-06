Jogo Colômbia x Japão AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do grupo H, na Copa do Mundo 2018. O confronto acontece às 9h00 na Arena Saransk, na Rússia.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes de Colômbia e Japão, em jogo válido pela abertura do grupo H, na fase de grupos da Copa do Mundo. Fique conosco!

Do lado dos orientais, Nishino deve manter também a sua formação base vista nos últimos amistosos e nas eliminatórias também em um 4-4-2 com: Higashiguchi; Ueda, Shoji, Endo, Sakai; Shibasaki, Kagawa, Inui, Yamaguchi; Ozaki, Muto.

Para o confronto desta manhã de terça-feira, o técnico colombiano deve escalar sua equipe em uma formação 4-4-2 com: Ospina; Arias, Sanchez, Yerry Mina e Fabra; Lerma, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, James Rodríguez; Izquierdo; Falcao.

“Queremos fazer uma boa partida coletivamente. Nosso objetivo é representar toda a cultura da Colômbia jogando futebol”, pontuou.

(Foto: Etuso Hara/Getty Images)

Já José Pekerman se mostrou mais focado na partida, pensando positivo na campanha que se inicia.

“Estou preocupado com a condição mental e psicológica de alguns dos meus atletas porque eles têm parentes em Osaka”, revelou.

(Foto: Etuso Hara/Getty Images)

O técnico do Japão, Akira Nishino, se mostrou preocupado durante a coletiva. Entretanto, era com seu próprio elenco em si, e não com os adversários desta terça, visto que um terremoto atingiu a cidade de Osaka na última terça-feira, deixando a menos 300 mortos, o que afetou o elenco japonês.

Às vésperas da partida, os técnicos conversaram com a imprensa.

Em 2014, quando se esbarraram na fase de grupos, os colombianos golearam os orientais por 4 a 1, se classificando para as oitavas de final.

Já o Japão está em sua sexta Copa consecutiva e marca presença neste mundial após ter campanha abaixo na última edição, quando foi eliminado ainda na fase de grupos, em que a Colômbia também fazia parte.

Além disso, a equipe sul-americana conta com o craque da última Copa e também o dono do gol mais bonito da competição. O camisa 10, James Rodríguez, que viveu bom momento na última temporada após acertar seu empréstimo para o Bayern de Munique, onde recuperou a melhor forma.

Os colombianos chegam com um retrospecto positivo ao apresentado na última Copa. A equipe de José Pekerman fez a melhor Copa do mundo da história do país na última edição do Mundial, chegando até as quartas de final, quando eliminou o Brasil nos pênaltis.

Bom dia, torcedor que navega de VAVEL Brasil! Nesta terça-feira (19) tem Copa do Mundo também. O grupo H, o último desta primeira rodada, estreia com Colômbia e Japão duelando na Arena Saransk.