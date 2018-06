Ataque avassalador! Rússia passa fácil pelo Egito e garante virtual classificação às oitavas

INCIDENCIAS: Partda válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, disputada em São Petersburgo.

Pé nas oitavas! A Rússia se aproximou bastante de ir às oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 nesta terça-feira (19). Em São Petersburgo, contra um Egito com Mohamed Salah, os donos da casa até sofreram nos primeiros 45 minutos, mas na etapa final passaram com um rolo compressor por cima dos africanos, com gols de Fathi, contra, Cheryshev e Dzyuba. Salah ainda descontou de pênalti, na partida que acabou em 3 a 1.

Nesta quarta-feira, às 12h, Uruguai e Arábia Saudita se enfrentam no outro jogo do grupo. Basta um empate para os russos passarem, assim como uma vitória uruguaia. Se a seleção celeste vencer, na última rodada do grupo os europeus e sul-americanos decidirão a liderança.

De igual para igual, mas nada de gols

Os anfitriões chegaram primeiro com o destaque Golovin. Após saída de bola errada, o meia recuperou e arrematou de longa distância à direita do gol de El-Shenawy. Trezeguet respondeu para os africanos em puxada rápida de contra-ataque. Ele recebeu pelo lado esquerdo após tabela, ajeitou para perna direita e finalizou rente à trave de Akinfeev.

Cheryshev teve oportunidade de abrir o contador também. Zhirkov cobrou falta na grande área, Gabr afastou, mas ela caiu no pé do camisa 6 russo que emendou por cima da baliza egípcia.

Salah, voltando aos gramados após a lesão sofrida na final da Uefa Champions League, quase abriu o placar. O camisa 10 recebeu na entrada da grande área, dominou, ajeitou para a letal perna canhota e bateu colocado, mas a bola saiu ao lado do gol dos donos da casa.

Chuva de gols e rolo compressor russo

Logo no começo da etapa final, uma tamanha infelicidade atormentou o lateral-direito e capitão da seleção dos faraós, Fathi. El-Shenawy cortou cruzamento de soco, mas a bola caiu nos pés de Zobnin, que chutou meio torto. Na hora de fazer o corte, o camisa 7 acabou chutando lascado e jogando contra o próprio patrimônio.

(Foto: FIFA/Getty Images)

A todo vapor, Cheryshev, como no primeiro jogo, foi às redes novamente. Após boa jogada de Zamedov, o volante tocou para Mario Fernandes que deu belíssimo drible de corpo na marcação e rolou para o meia da área onde estava o meia do Villarreal, para estufar o barbante do Egito.

Três minutos depois, o golpe de misericórdia. Mario Fernandes descolou ótimo lançamento para Dzyuba. O atacante matou no peito com categoria, deu um lindo drible no zagueiro e bateu no canto de El-Shenawy, de forma indefensável para o goleiro.

Aos 27 minutos da etapa final, a grande oportunidade de Mohamed Salah fazer um gol em Copas apareceu. Após tabelinha, o camisa 10 foi agarrado e caiu dentro da grande área. Com o auxílio do arbitro de vídeo, o pênalti foi confirmado. O próprio Salah foi para bola e bateu no ângulo de Akinfeev, para diminuir.