Com um a menos deste o início, Pekerman lamenta expulsão: "Japão soube tirar a vantagem"

A Seleção Colombiana não começou bem a sua caminhada na Rússia. Com um a menos desde o início, Los Cafeteros foram derrotados pelo Japão por 2 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo. José Pekerman, técnico da Colômbia, comentou sobre a partida em coletiva pós-jogo.

“Nos preparamos para jogar 11 contra 11. Perder um jogador tão importante aos 3 minutos não é tão fácil. Até sobrevivemos na primeira parte do jogo, marcar um gol e conseguir o empate. Mas, na segunda, o Japão soube tirar a vantagem e conseguiu o triunfo”, afirmou.

A expulsão de Carlos Sanchez ainda aos três minutos da primeira etapa foi bastante lamentada pelos colombianos. Desfalcados, eles saíram atrás do placar após gol de Kagawa, mas conseguiram reverter a situação com Quinteros empatando a partida ainda no primeiro tempo.

“Nós viemos para vencer. O lado positivo é que a equipe conseguiu se superar após um gol e uma expulsão de um atleta importante logo no início. Se fez isso, pode encarar os próximos jogos e ganhá-los”, avaliou.

“É doloroso. O povo colombiano veio com esperança até aqui e não pode sair contente. Vamos trabalhar para melhorar e voltarmos em forma na segunda rodada”, completou.

Questionado sobre a mudança ainda no primeiro tempo, ao tirar Juan Cuadrado e colocar Wilmar Barrios, Pekerman revelou o porque de ter substituído o meio-campista da Juventus tão cedo.

"Queria incomodá-los mais em seu campo. A Colômbia tinha poder de ataque, mas estávamos desequilibrados na parte de trás. Por isso tirei o Cuadrado. Conseguimos o empate e esse foi a melhor parte, como mostramos que podíamos empatar, como fizemos”, explicou.