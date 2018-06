Um dos principais goleiros do futebol alemão, Arsenal anuncia contratação de Bernd Leno

Enquanto a Copa do Mundo acontece na Rússia e as atenções estão voltadas para o maior espetáculo futebolístico do planeta, as diretorias das equipes europeias ficam de olho também na organização de seus clubes para a próxima temporada, a ser iniciada no vindouro mês de agosto. Um dos nomes mais representativos da Alemanha na atualidade deixou o país germânico e foi contratado pelo Arsenal nesta terça-feira (19). O goleiro Bernd Leno foi anunciado como novo reforço do time inglês após sete temporadas com a camisa do Bayer Leverkusen. O acordo firmado tem vínculo até a metade de 2023.

O arqueiro é um dos principais nomes não apenas em sua posição, mas em todo o futebol da Alemanha. Aos 26 anos, atuou em todas as categorias de base do Stuttgart e começou a carreira profissional com a camisa dos Suábios. Na metade de 2011, foi emprestado ao Bayer Leverkusen. Pelo bom futebol apresentado, foi comprado em definitivo pelos Leões seis meses depois. Nas Aspirinas, obteve destaque nacional e internacional. Foi por causa do bom desempenho que passou a ser convocado por Joachim Löw para a Seleção da Alemanha, onde se tornou um bom substituto para Manuel Neuer, com a elevada concorrência de Ter Stegen e Trapp.

Em toda a sua carreira profissional, foram 310 atuações, com 384 gols sofridos e 102 partidas sem ser vazado. É o goleiro mais jovem a disputar uma partida oficial na Uefa Champions League, quando atuou no duelo entre Bayer Leverkusen x Chelsea em 13 de setembro de 2011, vencido pelos ingleses por 2 a 0, aos 19 anos e 193 dias. Pela Mannschaft, foi convocado pela primeira vez em 2015 e foi titular na campanha que rendeu à Seleção da Alemanha o título da Copa das Confederações em 2017. Para a Copa do Mundo, foi pré-convocado, mas cortado na lista final.

O técnico do Arsenal, Unai Emery, manifestou contentamento com a contratação de Leno. Segundo o treinador, que também estreia na vindoura temporada à frente do banco de reservas dos Gunners, a qualidade e experiência do goleiro contam bastante no início de trabalho.

“Estamos muito satisfeitos por Bernd Leno se juntar ao time. É um goleiro de alta qualidade e experiência. Ele tem um desempenho superior e um goleiro muito regular com o Bayer Leverkusen nos últimos sete anos. Estamos todos entusiasmados pelo fato de Leno ter escolhido o Arsenal e ansioso por começar a trabalhar com ele na pré-temporada”, disse Emery.

Em entrevista ao site oficial do Arsenal, Leno disse estar orgulhoso em vestir a camisa do clube inglês e deixou claro que a missão de recolocar a equipe na Uefa Champions League e o interesse visível dos gestores em contratá-lo foi determinante para a mudança ao país bretão.

“Estou feliz, orgulhoso de assinar com o Arsenal. É um sonho para mim. A história do clube, a torcida, a qualidade do clube e da equipe é muito boa. Vou tentar ajudar o time a voltar à Uefa Champions League e ganhar alguns troféus. Eu fiquei orgulhoso e empolgado com o interesse do clube, porque o Arsenal é um clube muito grande em todo o mundo. Claro que Arsène Wenger sempre foi o treinador do Arsenal, mas agora é um novo capítulo para o clube. Falei com Unai Emery e ele disse que acredita que eu sou um bom goleiro e que queria que eu fizesse parte da equipe. Para mim, ficou claro que o clube e o treinador quiseram me contratar. Por isso, estou feliz que todas as pessoas no clube disseram que eu sou um bom goleiro”, declarou.

