Neuer enfatiza responsabilidade na Alemanha após derrota: "Somos críticos mais severos"

Dentre os jogadores que estiveram em campo na desastrosa estreia da Alemanha na Copa do Mundo no último domingo (17), o goleiro Manuel Neuer foi o que recebeu menos críticas. Um dos mais questionados pelo condicionamento físico por causa do retorno às partidas oficiais nos dois últimos amistosos antes do Mundial, o capitão germânico até se esforçou com pontuais defesas, mas não evitou a derrota diante do México por 1 a 0.

Eleito no site da Federação Alemã de Futebol (DFB) como principal jogador da Mannschaft na partida por 42,3% dos internautas, o camisa 1 concedeu entrevista coletiva em Moscou, onde a Alemanha realiza os treinamentos durante sua estada na Rússia. Neuer disse que o elenco teve uma séria conversa com o objetivo de não repetir os erros cometidos contra os mexicanos e enfatizou que todos estão determinados a mudar o panorama.

“Conversamos muito sobre o que precisamos melhorar. Temos que encarar as coisas honestamente, isso também faz parte do trabalho. Somos até os nossos críticos mais severos. Estamos com raiva de nós mesmos e também decepcionados com a forma como jogamos contra o México. É uma sensação muito libertadora quando se fala sobre o que você pode melhorar. Isso é bom para nós. Todos os jogadores aqui já jogaram alguns torneios e ninguém se esquiva da responsabilidade. De agora em diante, só há finais. Estamos convencidos de que podemos mudar o panorama – e queremos mostrar isso contra a Suécia”, disse.

O goleiro do Bayern de Munique deixou claro que não há elenco dividido nem rusgas entre os atletas. Segundo o arqueiro, todos estão unidos e determinados a fazer seu melhor para buscar a primeira vitória na Copa do Mundo, e que a mudança de ambiente pode favorecer o grupo – a Alemanha deixa Moscou e joga em Sochi.

“Não há divisão na equipe. Conversamos com os jogadores mais jovens. Os jogadores que ganharam a Copa das Confederações são uma parte importante do grupo. Estamos ansiosos para a mudança de cenário, uma nova cidade e um novo estádio. É hora de algo novo vir. Não deve haver duas opiniões. Estou convencido de que mostraremos um desempenho diferente. Temos que trabalhar nisso dentro e fora de campo”, continuou.

A derrota contra o México foi comparada à vitória muito difícil obtida na prorrogação das oitavas de final da Copa 2014 diante da Argélia. Naquela ocasião, em jogo disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre/RS, os africanos deram muito trabalho à Alemanha, que venceu por 2 a 1 no tempo extra. Os comentários sobre essa partida foram de uma atuação abaixo do esperado e esse resultado foi decisivo para a sequência que resultou na conquista do tetracampeonato mundial – ao superar França, Brasil e Argentina em sequência. Neuer afirmou que há relativa semelhança entre as situações e que o elenco vai buscar melhores resultados.

“O jogo contra a Argélia foi um desempenho ruim na época e um despertar. Nosso primeiro tempo contra o México me lembrou disso. Claro, muita coisa pode acontecer agora. Tão forte como agora, depois do jogo a comunicação foi muito importante. Isso é um bom sinal. Muitos jogadores querem se envolver. Devemos e queremos aceitar as próximas finais de forma positiva. Nós não podemos usar um segundo despertador. Acreditamos firmemente que, se colocarmos o nosso melhor em campo, iremos vencer a Suécia e a Coreia do Sul”, concluiu.

Após o revés contra o México, a Alemanha não tem nenhum ponto no Grupo F. O duelo contra a Suécia será disputado às 15 horas do próximo sábado (23), em Sochi. Para evitar qualquer possibilidade de eliminação histórica e vexatória, o triunfo é fundamental na segunda rodada da Copa do Mundo 2018.

