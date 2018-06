Autor dos gols da vitória inglesa, Harry Kane valoriza grupo: "Poderíamos ter marcado mais"

Marcando dois gols na vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Tunísia, na estreia das seleções na Copa do Mundo na Rússia, nesta segunda-feira (18), na Volgogrado Arena, Harry Kane foi escolhido como homem do jogo da partida. O capitão inglês fez uma grande partida e quebrou o jejum de gols em uma competição da Fifa com a camisa dos Three Lions.

Na coletiva de imprensa depois da partida, Kane recebeu o troféu de melhor jogador em campo e comentou sobre a partida, evidenciando o trabalho da equipe:

“Nós jogamos muito bem, ainda mais no começo. Sempre estivemos próximos do resultado. Abrimos o placar cedo, tivemos muitas chances, poderíamos ter marcado mais. Estivemos muito próximos do empate também, mas trabalhamos muito para no final conseguir a vitória”, analisou.

Harry Kane com o troféu de homem do jogo da partida entre Inglaterra e Tunísia. (Foto: Reprodução/Fifa)

O capitão também falou sobre a equipe não ter estabelecido um placar maior antes do empate com os tunisianos fazendo com que a vitória fosse garantida apenas nos acréscimos.

"Poderíamos ter marcado dois ou três gols no primeiro tempo e ter definido o jogo mais cedo. Mas na Copa do Mundo, contra qualquer equipe, eles sempre lutam e seguem em frente e tivemos que lidar com isso, estou muito satisfeito com a forma como jogamos", destacou.

Com os dois gols na partida, Kane se iguala a Romelu Lukaku (Bélgica), Denis Cheryshev (Rússia) e Diego Costa (Espanha) no ranking de artilheiros até o momento no mundial, ficando atrás de Cristiano Ronaldo (Portugal) com três gols marcados.

Ao ser questionado se sente uma pressão por CR7 por ter marcado um hat-trick no jogo de estreia no empate por 3 a 3 contra os espanhóis, Kane disse: “Ele colocou um pouco de pressão, com certeza. É um jogador fantástico e teve um jogo fantástico. Mas tenho que focar em mim e no time. Tomara que eu possa marcar três gols também e já estaremos no mesmo nível. Mas não é algo em que vou pensar muito".

Com o resultado, a Inglaterra empatou com a Bélgica com três pontos no Grupo G, mas ficam em segundo já que os belgas têm melhor saldo de gols. Panamá e Tunísia terminam a primeira rodada da fase de grupos sem nenhuma pontuação.

Os ingleses voltam a campo no próximo domingo (24) contra o Panamá, às 9h (horário de Brasília), no Nizhny Novgorod Stadium. Os ingleses são favoritos no confronto e esperam tirar a diferença que a Bélgica tem no saldo de gols para poder ser líder do Grupo G.