Gareth Southgate enaltece união da Inglaterra em vitória heroica diante da Tunísia

Foi no sufoco, chorado e com a cabeça de Harry Kane que a Inglaterra venceu a Tunísia por 2 a 1 na estreia dos países na Copa do Mundo. Um jogo mais difícil que o esperado foi definido nos acréscimos pelo camisa 9 e capitão inglês.

O atacante do Tottenham foi pauta na coletiva pós-jogo de Gareth Southgate. Um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade, Kane foi elogiago: “Sobre o Harry, estou muito contente por ele. Ele vai sentir o orgulho que é liderar seu país a vencer em uma Copa do Mundo, o que é o mais importante”.

O inglês demonstrou satisfação com a atuação, independente do placar final. O técnico elogiou, ainda, o fato da equipe não se afobar pelo empate e jogar de forma organizada em busca da vitória.

"Mesmo com o 1 a 1, eu estava muito orgulhoso do desempenho. Se nós conseguirmos este nível de desempenho, é o que podemos controlar. Nós criamos muitas chances limpas no primeiro tempo, tantas que nem consigo lembrar. No segundo tempo, dominamos o jogo, mantivemos a paciência e procuramos boas oportunidades ao invés de jogar a bola para a área e esperar”.

Ponto ressaltado pelo treinador foi a união dos seus convocados. Ele elogiou novamente a inteligência e organização da equipe que buscou o ataque os 90 minutos, e ainda sim não deu brechas para ataques do adversário.

"Acho que nossa união foi mostrada hoje. Nós tivemos líderes em campo que mandaram a mensagem certa. Nós continuamos tentando e mantivemos a busca pela vitória, mas nós não nos expusemos a contra-ataques na transição”.