Portugal e Marrocos se enfrentam em Moscou buscando a primeira vitória na Copa

Jogo que abre a segunda rodada do Grupo B, a partida acontece às 9h da manhã e será realizado em Moscou, no Estádio Luzhniki. Marrocos não conta com os jogadores Nordin Amrabat, Nabil Dirar, Hamza Mendyl e Marouane Da Costa e o técnico português Fernando Santos escondeu a escalação.

Portugal não tem desfalques mas deve mudar o time.

Após o empate contra Espanha, a Seleção Portuguesa treinou e escondeu o máximo a escalação, porém a equipe deve vir com, no minimo, duas alterações. Bruno Fernandes que teve atuação apagada para a entrada de João Mário, e Gonçalo Guedes para a entrada do jovem atacante André Silva.

O técnico lusitano em entrevista coletiva e disse ter trabalhado para corrigir os erros da primeira partida contra a Espanha "No jogo vamos ver se estaremos no ponto. Procuramos pensar no que fizemos, nas coisas boas e menos boas. Procuramos trabalhar para seguir melhorando o que fizemos bem e corrigir as coisas não tão boas. Mas são dois ou três dias. Não há um pó magico, mas Portugal tem capacidade para fazer, na minha opinião, melhor do que fez contra Espanha "

Sem mexer muito no esquema tático, Portugal deve vencer sem sustos, pois a seleção Marroquina, além de ser muito organizada taticamente, não é um time que agride muito o adversário.

Técnico Hervé Renard sofre com ausências de jogadores

Seleção Marroquina tem quatro desfalques contra Portugal, são eles: Nordin Amrabat não deve jogar pois sofreu uma pequena concussão cerebral e comissão técnica optou por poupa-lo. Os outros jogadores tambem estão no departamento medico , Nabil Dirar, Hamza Mendyl e Marouane Da Costa.

Técnico Francês não admite pessimismo e confia no grupo. '' Não dá para entrar em campo derrotado já. Senão basta pegar o ônibus para o vestiário. Seja lá o que acontece antes, é importante estar pronto de novo. Temos a chance de enfrentar os campeões da Europa, vejo isso como uma oportunidade excepcional em uma Copa. Jogar contra jogadores desse nível, para avaliar o nosso nível de verdade e poder se superar. Para enfrentar um time como esse você tem que estar acima de 100%, psicologicamente principalmente. Tem que esquecer o que aconteceu há cinco dias e ter um espírito de virar o jogo''.