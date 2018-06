Jogo Uruguai x Arábia Saudita AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: Segunda rodada Grupo A da Copa do Mundo.

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Uruguai e Arábia Saudita válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2018. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida.

O antecedente do jogo de abertura não é bom pensar na força uruguaia, mas pode ser motivado com um fato: não perdeu nenhum dos dois amistosos que jogaram contra os sul-americanos em 2002 e 2014.

Novidade: Você é super ligado em redes sociais? Curte usar o Instagram? Então agora você poderá acompanhar a VAVEL Brasil por lá. Nosso perfil terá vídeos e fotos dos principais eventos esportivos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Siga https://www.instagram.com/vavelbrasil/.

Para os sauditas começa a ser necessária uma vitória que é negada no torneio dos Estados Unidos em 1994, quando ele bateu a Bélgica com o objetivo lembrado de Saeed Owairan.

Uruguai x Arábia Saudita ao vivo

Se for preciso um triunfo, ele direcionará seu avanço para oitavos pela terceira Copa do Mundo consecutiva.

Não há Copas do Mundo entre os dois e os recentes deixam Celeste numa parada muito melhor. Ele venceu apenas o suficiente contra o Egito, mas sua competitividade e espírito vencedor estão intactos.

Depois de estréias completamente diferentes, o Uruguai e a Arábia Saudita se encontrarão em Rostov pelo segundo dia do Grupo A da Copa do Mundo da FIFA 2018 na Rússia, uma partida que pode ser sentida para avançar ou se despedir do torneio.