Akira Nishino mantém cautela apesar de vitória do Japão: "Vamos economizar na comemoração"

O Japão estreou na Copa do Mundo 2018 com uma vitória, nesta terça-feira (19), por 2 a 1 diante da Colômbia pelo Grupo H, na Arena Mordovia. Após a vitória, o clima de euforia tomou conta dos japoneses, mas o técnico da seleção, Akira Nishino, pediu para que os jogadores que mantenham o pé no chão.

Com um primeiro tempo agitado para os japoneses, oportunidades surgiram mas sem chance para abrir o placar a seu favor. Mas aos seis minutos, a expulsão de Carlos Sánchez, da Colômbia, após "defender" uma bola na área com o braço, ainda resultou em um pênalti a favor do Japão. Kagawa cobrou e abriu o placar. O jogo continuou bom para os samurais, que continuaram a pressionar, cobrando grande trabalho do goleiro Ospina.

Aos 39 minutos, um descuido fez com que Quintero empatasse o jogo. Na segunda etapa, com o mesmo estilo rápido e perigoso, os azuis ainda continuaram pressionando e exigindo grandes defesas de Ospina. Os colombianos melhoraram sua postura e tentaram grandes chances, todas perdidas. Foi somente no final do jogo que Osako deu a vitória para os japoneses, 2 a 1.

O técnico do Japão, Akira Nishino, falou ao final do jogo da estratégia japonesa, mas ressaltou a necessidade de se manter cauteloso.

"Disse no intervalo que, se conseguíssemos manter a bola em movimento, poderíamos cansar os jogadores colombianos. Nossos jogadores foram agressivos desde o início e acho que funcionou muito bem para nós. É apenas uma vitória e três pontos, então vamos economizar na nossa comemoração" afirmou o treinador.

O Japão possui três pontos, junto com Senegal. Já a Colômbia está com zero, ao lado da Polônia.

O Japão enfrentará no próximo domingo (24) o Senegal, às 12h, na Arena Ekaterinburg, pelo grupo H na segunda rodada da fase de grupos da Copa 2018. Já a Colômbia enfrentará a Polônia, também no domingo, às 15h, na Arena Kazan.