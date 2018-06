Jogo Portugal x Marrocos ao vivo online pela Copa do Mundo 2018

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Portugal x Marrocos ao vivo hoje , pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto acontece em Moscou , às 9h (de Brasília).

Já Marrocos vem cheio de desfalques, Nordin Amrabat não deve jogar, pois sofreu uma pequena concussão cerebral e comissão técnica optou por poupa-lo. Os outros jogadores tambem estão no departamento medico , Nabil Dirar, Hamza Mendyl e Marouane Da Costa.

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Marrocos

Portugal deve ter novidades na escalação Bruno Fernandes que teve atuação apagada na primeira partida deve ceder lugar para João Mário, e Gonçalo Guedes será substituído pelo jovem atacante André Silva.

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Grupo B

Novidade: Você é super ligado em redes sociais? Curte usar o Instagram? Então agora você poderá acompanhar a VAVEL Brasil por lá. Nosso perfil terá vídeos e fotos dos principais eventos esportivos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. Siga https://www.instagram.com/vavelbrasil/

Na última rodada, Portugal fez um jogo emocionante com a Espanha empatando por 3 a 3

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Portugal

Já o Marrocos é o lanterna do grupo, na última rodada a equipe acabou sendo derrotada pelo Irã por 1 a 0.

Portugal é o atual segundo colocado do grupo B com um ponto, junto com a Espanha. O Irã é o líder do grupo com três pontos.