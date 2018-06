Apesar da derrota, Benatia enaltece atuação marroquina: "Fomos corajosos"

A Seleção de Marrocos enfrentou Portugal na última quarta-feira (20) pela segunda rodada da Copa do Mundo. O jogo que ocorreu em Moscou terminou com a vitória da seleção portuguesa por 1 a 0, apesar dos africanos terem sido mais ofensivos e presentes no campo de ataque. O gol do jogo foi marcado por Cristiano Ronaldo, que já se isola na artilharia do mundial, com quatro gols e acabou eliminando matematicamente os marroquinos.

Mehdi Benatia, zagueiro e capitão de Marrocos, lamentou a derrota e a eliminação precoce de sua seleção na competição mundial - que já havia perdido para o Irã por 1 a 0 -, mas valorizou a atuação heroica de sua equipe.

"Fomos corajosos, merecíamos ter tido o resultado, mas encontramos uma equipe de campeões e o futebol é assim. O futebol te dá muito, mas às vezes também pega tudo. Tivemos oportunidades para fazer gol mas não fizemos e o futebol nos ensina isso (perder tudo). Eu estou orgulhoso de fazer parte desse time, dessa equipe, de ser o capitão, mas queria agradecer todos os nossos torcedores que vieram aqui, em número grande e eles mereciam essa vitória", disse.

Sobre Cristiano Ronaldo, Benatia diz que ele é um grande jogador, mas que seu time poderia ter vencido mesmo assim. "Não é necessário falar de Cristiano Ronaldo. É um grande jogador, gosta da bola e é um campeão. Mas eu penso que nós jogamos bem mas tivemos poucas oportunidades, em parte por causa dele", admitiu.

O jogo de despedida de Marrocos na Copa será contra a Espanha, no dia 25 de junho, em Kaliningrado.