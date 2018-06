Decisivo contra Marrocos e artilheiro da Copa, Cristiano Ronaldo destaca: ”Mais importante era vencer"

Cristiano Ronaldo garantiu a vitória de Portugal por 1 a 0 contra Marrocos na segunda rodada da fase de grupos pela Copa do Mundo na Rússia, nesta quarta-feira (20), no Luzhniki Stadium, em Moscou. O capitão português marcou o seu sétimo gol na competição permanecendo como artilheiro do mundial até o momento.

O gajo marcou o gol aos quatro minutos de partida após cruzamento de João Moutinho, finalizando de cabeça. E quase marcou o segundo logo depois. Mesmo com a pressão imposta pelos marroquinos, principalmente no segundo tempo, os portugueses conseguiram terminar a partida com a vitória e a liderança no Grupo B com quatro pontos.

CR7 ainda foi eleito o homem do jogo e na coletiva de imprensa disse estar contente com o gol e principalmente com a pontuação marcada:

“Estou feliz, o mais importante era ganhar o jogo, fazer três pontos. Sabíamos que ia enfrentar um time que ia lutar tudo, pois se perdessem estariam fora. Surpreendeu pela intensidade muito alta. Nos defendemos bem, consegui marcar um gol e ajudar Portugal a ganhar três pontos. Estou feliz. Momento bonito para mim”.

O craque português comentou que a equipe foca em cada partida e que a meta é classificar para as oitavas de final:

“Expectativa é continuar o trabalho, ir pra fase seguinte, estamos a um ponto. O objetivo é ir jogo a jogo, agora é ganhar o terceiro para passar em primeiro. Queremos pensar jogo a jogo para nos classificar”.

Com o resultado, Portugal está na liderança do Grupo B, esperando a definição no confronto entre Espanha e Irã, a última partida do dia. O número de gols deve definir o primeiro do grupo nesta rodada da fase de grupos. Já o Marrocos já está matematicamente sem chances de avançar do mundial.

A seleção portuguesa volta a campo na próxima segunda-feira (25), enfrentando o Irã, às 15h (horário de Brasília), na Mordovia Arena, em Saransk. Os portugueses são favoritos e esta partida contra os iranianos podem definir Portugal como o primeiro do grupo, principalmente se marcarem bastante gols para caso fiquem empatados com os espanhóis na pontuação.