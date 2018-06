Óscar Tabárez, técnico do Uruguai, após vitória pede atenção: "Não se pode em um Mundial morrer com os olhos abertos"

Mesmo com a classificação, Óscar Tabarárez não ficou muito satisfeito com o que viu em campo. O jogo não teve momentos de emoções, foi calmo para as duas equipes. Com um gol do atacante Luis Suárez, o jogador chega a marca de 52 gols em sua 100º partida com a camisa da seleção uruguaia. Após o jogo, o treinador sobre o Suárez e sobre os erros que não podem aparecer na próxima fase.

"Sempre há pressão para todas as favoritas. É responsável por fazer gols, criar oportunidades, sempre se exige mais. Suárez hoje, além de completar 100 jogos pela seleção, fez o gol. esteve melhor do que na partida anterior, mais combativo, lutou pela bola, trabalhou pela equipe. Ele é generoso, tem caráter,a ssume a responsabilidade e pressão. É diferente. Tem um potencial que pode ajudar muito a equipe. Não lhe damos nenhuma responsabilidade especial, mas reconhecemos a sua importância."

O treinador também destacou o time adversário, a Arábia Saudita, que foi muito forte durante o jogo e conseguiu deixar equilibrado.

"O futebol é muito subjetivo e podemos todos opinar de diferentes maneiras. Vinha me informando sobre a Arábia Saudita, uma seleção rápida, de qualidade técnica, jogadores habilidosos, boa transição da defesa para o ataque. O que me surpreendeu foi o futebol que jogamos no primeiro tempo. Não gostei. Suponho que tenha sido mérito da Arábia Saudita, que queria mudar a imagem da partida contra a Rússia."

O professor pede calma e atenção para a proxima etapa. Não vai ser fácil. É entrar em campo para vencer.

"Das poucas que eu aprendi em quatro Copas é que não podemos demorar para acertar os detalhes. Não se pode em um Mundial morrer com os olhos abertos. Temos que aproveitar o jogo contra a Rússia para melhorar nosso rendimento e tentar ganhar. Conquistar um Mundial trata-se de vencer partidas. Acredito que estamos bem e temos que nos dedicar a fazer nosso melhor no próximo jogo. Partida importante. Lutamos pelo primeiro lugar do grupo. Esperamos que sirva para o que pode vir depois."

O Uruguai já está classificado para as oitavas de final e é vice-líder do Grupo A. Para a próxima fase, o time enfrenta a Rússia pela última partida da fase de grupos, às 11h (horário de Brasília), nessa segunda (23) no estádio Arena Samara.