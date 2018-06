Decisivo, Diego Costa fala sobre alívio após vitória: "O importante era ganhar e seguir em frente"

Google Plus

Nesta quarta-feira (20), a Espanha passou sufoco, mas venceu o Irã por 1 a 0 e está próxima de classificação para a segunda fase da Copa do Mundo. Autor do gol, o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, falou em entrevista após o jogo.

"Eu tive um pouco de sorte no meu gol, mas estou feliz porque foi um jogo muito disputado e eles se mantiveram bem defensivamente", disse o jogador.

“O importante hoje foi vencer. Eles estiveram muito fechados e sabíamos que precisávamos ficar pacientes e esperar o momento exato para atacar", completou.

Diferente da primeira rodada, onde fizeram bom jogo e empataram com Portugal por 3 a 3, a Espanha não conseguiu impor seu jogo da melhor forma e teve dificuldades em furar a defesa iraniana. Autor de dois contra os portugueses e um hoje, Diego demonstrou alívio ao falar do sufoco que La Roja passou.

“Fizemos um grande jogo contra Portugal e os nossos adversários ficaram muito para trás. Demorou muito tempo para encontrarmos nosso gol, mas o importante era ganhar e seguir em frente", explicou.

Questionado sobre um pisão no goleiro Beiranvand, do Irã, o atacante se mostrou tranquilo. No lance, iraniano chegou a ficar mancando e o árbitro chamou a atenção de ambos os jogadores.

“Eu pisei no goleiro do Irã? Eu estava muito calmo, porque havia muitas câmeras e eu estava convencido de que não tinha feito nada de errado ”, comentou.

A Espanha fecha sua participação na fase de grupos contra o Marrocos, que já está eliminado, no dia 25 de junho, em Kaliningrado. Um empate garante a Fúria nas oitavas de final.