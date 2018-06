Dia 7 de #VAVELnaRússia termina com vitórias de favoritos, poucos gols e primeiras eliminações

O sétimo dia de Copa do Mundo foi de jogos decisivos na Rússia. Nesta quarta (20), algumas seleções já tiveram seu futuro definido, já outras terão a última rodada para lutar por uma vaga na segunda fase do torneio.

No Grupo A, o Uruguai se juntou a Rússia e garantiu seu passaporte para as oitavas de final do Mundial ao vencer a Arábia Saudita pelo placar mínimo. Espanha e Portugal venceram e embolaram o Grupo B. Mesmo com certo sofrimento, conseguiram importantes vitórias sobre Irã e Marrocos. Os africanos se juntaram à egípcios e sauditas no grupo dos eliminados.

Resumo dos jogos

Logo pela manhã, Portugal e Marrocos abriram a segunda rodada do Grupo C. Os portugueses jogaram mal, mas saíram com a vitória em Moscou, por 1 a 0, e dependem apenas de si para se classificar a próxima fase. Já os marroquinos não podem mais ultrapassar nenhuma equipe adversário e se tornaram a primeira seleção eliminada do Mundial.

Astro português é o artilheiro do Mundial até aqui (Getty Images Sport/Michael Steele)

A estrela de Cristiano Ronaldo brilhou novamente na Copa do Mundo. O Gajo marcou o único tento do jogo, de cabeça, aos quatro minutos da primeira etapa e assumiu a artilharia isolada do torneio com quatro gols marcados.

Na segunda partida do dia, dessa vez pelo Grupo A, o Uruguai venceu a Arábia Saudita, também pelo placar mínimo, e se classificou para as oitavas junto com a Rússia no Grupo A.

Suárez desencantou diante dos sauditas (Getty Images Sport/Ryan Pierse)

Depois de passar em branco na primeira rodada, o artilheiro e estrela do Uruguai, Luís Suárez finalmente marcou e logo em seu centésimo jogo pela celeste. Com o resultado de 1 a 0 contra a Seleção Saudita, os uruguaios conquistaram sua segunda vitória e empataram em pontos com os russos na tabela.

A Arábia Saudita se junta ao Egito na lanterna da tabela com nenhum ponto. As duas seleções se enfrentam na última para tentar terminar o torneio positivamente.

Encerrando a quarta-feira, a Seleção Espanhola enfrentou o Irã e ganhou no sufoco por apenas 1 a 0. A vitória deixou La Roja com um pé nas oitavas e dependendo apenas de uma vitória na última rodada sobre Marrocos, já eliminada no torneio.

De Gea consola iraniano após o jogo (Getty Images Sport/Amim Mohammed Jamali)

Quem achava que os espanhóis iam passar fácil pela Seleção Iraniana, se enganou. Diante de uma muralha, a Espanha teve dificuldades para furar o bloqueio do Irã e chegou a se deparar com os 11 jogadores adversários na área em alguns momentos. Por sorte, os europeus contaram com a estrela de Diego Costa, que balançou as redes pela terceira vez no Mundial.

A equipe asiática chegou até a assustar, como no gol anulado de Ezatolahi. Os jogadores iranianos chegaram a comemorar o lance, mas o bandeira já havia assinalado impedimento, confirmado pelo VAR depois. Agora, o Irã terá pela frente a forte seleção de Portugal e precisa vencer para avançar a segunda fase.