Jogo Argentina x Croácia AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Já a Croácia, satisfeita com a estreia, vai repetir a escalação. Pelo regulamento da Copa do Mundo, as seleções se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno único. Ao fim, as duas melhores colocadas avançam para as oitavas de final, enquanto que as demais são eliminadas.

Outro que perde o posto é o lateral-esquerdo Marcos Rojo, assim como o meia Ángel Di María. O primeiro será substituído por Gabriel Mercado, com a zaga sendo fortalecida para liberar a entrada do atacante Cristian Pavón.

Em termos de escalação, Sampaoli vai modificar o time, mas faz mistério. Os meias Enzo Pérez e Maximiliano Meza disputam um lugar no meio. Ruim para Lucas Biglia, que foi barrado.

Apesar desses problemas, os jogadores croatas garantem que vivem um excelente momento e prometem uma grande exibição contra os hermanoes: “O ambiente é bom e nós queremos muito a classificação para as oitavas de final. Se perdermos para a Argentina vamos deixar de lado um pouco da importância do triunfo sobre a Nigéria. Temos que pontuar e acredito que podemos fazer um jogo de igual para igual se deixarmos o nosso máximo dentro das quatro linhas. Confio em nosso time”, contou Rakitic.

A Croácia chega para este jogo com um clima um pouco pesado apesar da estreia vitoriosa. Isso porque o atacante Nikola Kalinic foi cortado após se recusar a entrar nos minutos finais do jogo contra a Nigéria. O técnico Delic Zlatko não confirmou o gesto de indisciplina e alegou que o jogador deixou a delegação por conta de dores nas costas.

“Não acho confortável ficarem criticando o Leo. Quando você faz um gol com a camisa argentina, comemorarmos todos. E quando não ganharmos é responsabilidade de Leo? Me sinto responsável por Leo ter perdido o pênalti e vou gritar com ele quando fizer um gol. É o melhor do mundo, mas não é só um jogador que vai mudar uma partida ou ser responsável pelo fracasso”, disse o treinador.

O técnico da Argentina, passou a adotar a estratégia de proteger o aspecto psicológico de seus atletas. Principalmente do seu principal jogador, o grande Lionel Messi, que desperdiçou um pênalti contra a Islândia e vem sendo muito criticado pelo baixo rendimento com a camisa da seleção.

“A Argentina poderia ter vencido na estreia pois criou oportunidades para isso. Mas não podemos ficar pensando no que passou, pois, o intervalo entre os jogos é muito curto e temos que ganhar da Croácia, um time experiente e com jogadores atuando em clubes de ponta do futebol mundial. Além disso, que chega embalado pelo triunfo na estreia. A nossa doação em campo será enorme e estou confiante”, contou Sampaoli.

O cenário é complicado para os argentinos, pois a Croácia lidera a chave com os três pontos conquistados após o triunfo por 2 a 0 sobre a Nigéria na estreia. A vitória é fundamental para a equipe seguir lutando por uma vaga.

Depois de uma estreia amarga com a Islândia por 1 a 1 sob um festival de críticas, a Argentina precisa de uma reação. A primeira oportunidade será o duelo contra a Croácia, nesta quinta-feira, às 15h00 (de Brasília), no Estádio Nizhny Novgorod, em Nizhegorodskaya, na Rússia, em jogoválido pela segunda rodada do Grupo C. Os argentinos aparecem com um ponto, ao lado dos islandeses.