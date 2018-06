Jogo Dinamarca x Austrália AO VIVO online na Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. O confronto acontece na Samara Arena, na Rússia.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes nós voltamos com todos os detalhes do confronto entre Dinamarca e Austrália, em jogo válido pela segunda rodada do grupo C, na Copa do Mundo 2018. Fique conosco!

Os australianos também manterão os XI iniciais da estreia contra a França em um 4-4-2 com: Mathew Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Aaron Mooy, Leckie, Tom Rogic; Robbie Kruse, Nabbout.

No lugar do veterano, Thomas Delaney será o titular em uma equipe que chega sem outras novidades em um 4-2-3-1 com: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Delaney, Delaney; Sisto, Eriksen, Poulsen; Jorgensen.

Para o confronto desta quarta-feira, Age Hareide não terá o meio-campista William Kvist, que se machucou no confronto contra o Peru.

Retrospecto do confronto: Ao todo, Dinamarca e Austrália se enfrentaram em apenas três oportunidades. Entretanto, os dinamarqueses levam a melhor no retrospecto. São duas vitórias para os europeus e uma vitória para a seleção da Oceania.

Dos ranqueados pela Fifa no grupo C, os australianos são a equipe que está mais atrás no ranking. Os Socceroos, estão na 36° posição do no ranking da Fifa, enquanto Peru segue em 11° e França em 7°.

(Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

"A Dinamarca é uma equipe muito forte, eles estão na 12° posição do ranking, e isso já diz o bastante sobre eles. São uma equipe forte fisicamente e com jogadores altos... essa é a arma principal dessa seleção", ressaltou.

Do lado os australianos, o técnico Bert van Marwijk também falou. O holandês ressaltou o ranking da Fifa, que classifica as melhores seleções de acordo com seus desempenhos em amistosos e eliminatórias.

(Foto: Manan Vatsayana/Getty Images)

"Por 16 jogos nós não sofremos tanto quanto contra o Peru. Eles criaram muitas chances contra nós, então seu o Peru consegue, certamente a Austrália também consegue. Amanhã, para evitar correr riscos, devemos estar focados", pontuou.

O primeiro a falar foi Age Hareide, técnico da Dinamarca. Hareide pregou atenção e não subestimou o adversário.

Após o treinamento que aconteceu na Samara Arena, os técnicos das duas equipes concederam entrevista coletiva.

Já os australianos precisam da vitória para manterem as chances de avanço.

Dividindo a liderança no grupo C, se a Dinamarca vencer, já garante matematicamente a classificação para as oitavas.

Os dinamarqueses, venceram o Peru pelo placar mínimo. Enquanto a Austrália tropeçou contra a França, em um jogo marcado pela atuação do árbitro de vídeo na Copa, por 2 a 1.

As duas equipes viveram momentos distintos na estreia.

Bom dia, torcedor! Hoje tem Copa. Tem Dinamarca e Austrália, em jogo válido pelo grupo C, da Copa do Mundo 2018. O confronto está programado para começar às 9h00 desta quarta-feira (20) e você confere tudo aqui na VAVEL Brasil.