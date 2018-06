Age Hareide avalia defeitos da Dinamarca em empate: "Muitas escolhas erradas"

A Dinamarca empatou com Austrália por 1 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, em partida que aconteceu em Samara, na Rússia. Com esse empate, os dinamarqueses vão pro segundo lugar do grupo C com quatro pontos, deixando os australianos em terceiro lugar, com um.

Age Hareide, técnico da seleção dinamarquesa, comentou sobre o desgaste físico dos seus comandados e explicou as mudanças realizadas durante a partida.

"Os meus jogadores pareciam cansados. Tentamos recorrer ao banco para injetar alguma energia, mas o nosso jogo estava inquieto. Perdíamos a bola com muita frequência, enfrentamos muitos contra-ataques e tivemos que correr demais. Nós usamos muita força", explicou.

Apesar do resultado não ser o esperado, Hareide destacou o nível de disputa de uma Copa do Mundo e as qualidades do rival. "Este Mundial é muito difícil. A Austrália é uma boa seleção, bem organizada, e a França teve a sorte de derrotá-los por 2-1. Nós perdemos a bola com muita frequência e fizemos muitas escolhas erradas", desabafou o treinador.



A Dinamarca enfrentará a França na próxima terça-feira (26), às 11h. Um empate garante os dinamarqueses nas oitavas de final da Copa do Mundo.