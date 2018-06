Van Marwijk lamenta chances perdidas pela Austrália: "Merecíamos ter vencido"

Dinamarca e Austrália ficaram no empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (21), na abertura da segunda rodada do grupo C, na fase de grupos da Copa do Mundo. Os dinamarqueses saíram à frente no placar após um golaço de Eriksen, a Austrália pressionou e buscou o empate, após o árbitro Mateus Lado, da Espanha, marcar pênalti com a ajuda do VAR, Jedinak ​cobrou e deixou tudo igual.

Para o técnico da Austrália, Bert van Marwijk, o empate foi frustrante, já que o seu time foi superior no segundo tempo, e pressionou a Dinamarca em busca do resultado.

"Estou decepcionado com este resultado, pois hoje merecíamos ter somado os três pontos. Jogamos bem e merecíamos ter vencido. Tal como também fiquei desapontado com o jogo contra a França", admitiu.

Van Marwijk destacou os pontos positivos da atuação australiana e lamentou as chances perdidas, que poderiam ter garantido a vitória. "Hoje jogamos bem, preenchemos o meio campo, e ganhamos confiança. Controlamos grande parte do jogo. No segundo tempo, criamos muitas oportunidades, mas infelizmente não marcamos", analisou.

Com um ponto, a Austrália precisará de uma vitória contra o Peru na última rodada, e torcer para uma derrota da Dinamarca contra a França. As duas partidas acontecem na terça-feira (26), às 11h.