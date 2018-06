Jogo França x Peru AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

França x Peru minuto a minuto na Copa do Mundo

A arbitragem será de Mohammed Abdulla, auxiliado por Mohammed Alhammadi e Hasan Almahri, todos do Emirados Árabes

Pré-jogo: Com Guerrero? França e Peru se enfrentam pela segunda vez na história

O palco do jogo é a exótica Ecaterimburgo Arena, com capacidade para 33.061 na Copa do Mundo. O estádio é famoso pelo 'puxadinho' construído para atender às exigências de número de lugares exigidos pela Fifa

Visão do 'puxadinho' da Ecaterimburgo Arena no Egito 0x1 Uruguai na primeira rodada (Foto: Dan Mullan/Getty Images

Já o Peru tem a dúvida de Tapia, que saiu com uma pancada na cabeça na estreia. Aquino deve jogar se o volante do Feyenoord estiver fora. Guerrero pode ganhar a vaga de Flores. Portanto, a provável escalação peruana é: Gallese; Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco; Aquino, Yotún; Farfán, Cueva, Carrillo; Guerrero

A provável escalação da França deve ser: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández; Kanté, Matuidi, Pogba; Mbappé, Griezmann, Giroud. Destes, Matuidi e Giroud podem ser novidades, substituindo Tolisso e Dembélé

França x Peru ao vivo

Já o treinador Ricardo Gareca não confirmou a presença de Paolo Guerrero no time titular, mas elogiou a forma do atacante. "Não definimos o time ainda. Paolo está bem fisicamente. Foi o último a se juntar ao elenco, mas está muito bem", despistou

O técnico francês, Didier Deschamps, elogiou a forma recente do Peru e alertou para as qualidades do rival sul-americana. "O Peru tem jogadores ofensivos muito bons, com portes pequenos e bastante técnicos, mas nos últimos dez jogos, levou três gols, incluindo dois em lances de bola parada. Eles têm a capacidade de atacar, mas, assim como as equipes sul-americanas, de defender", analisou

O goleiro Lloris vai completar uma marca importante nesta quinta-feira (20): 100 jogos. O arqueiro do Tottenham, de 31 anos, é o sétimo jogador que mais atuou com a Seleção Francesa, três atrás de Didier Deschamps, atual técnico e sexto colocado neste ranking. Lilian Thuram lidera a lista com 148 partidas

Já o Peru fez um bom jogo diante da Dinamarca em seu retorno ao Mundial após 36 anos, mas acabou perdendo por 1 a 0. Cueva perdeu pênalti e, no segundo tempo, Yurary Poulsen decidiu para os dinamarqueses

A estreia da França na Copa do Mundo foi complicada, mas o time venceu a Austrália por 2 a 1. Griezmann, de pênalti, abriu o placar, Jedinak empatou da mesma forma, e em um chute de Pogba, desviado por Behich, garantiu a vitória bleu por 2 a 1

Boa tarde! Estamos ao vivo com França x Peru ao vivo na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo! A bola rola em Ecaterimburgo a partir das 12h (horário de Brasília)