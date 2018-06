Jogo Sérvia x Suíça pela 2ª rodada do Grupo E pela Copa do Mundo

Google Plus

Não saia daí, torcedor! Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para que você não perca nada deste jogo entre Sérvia e Suíça. Fique conosco!

Provável escalação da Suíça: Sommer. Lichtsteiner, Schar, Akanji e Ricardo Rodríguez; Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili e Zuber; Seferovic. Técnico: Vladimir Petkovic

Provável escalação da Sérvia: Stojkovic; Ivanovic, Tosic, Milenkovic e Kolarov; Matic, Milivojevic, Tadic, Kostic e Milinkovic-Savic; Mitrovic. Técnico: Mladen Krstajic

O jogo será no Kaliningrad Stadium, estádio com capacidade para 33.973 pessoas e que foi construído exclusivamente para a Copa do Mundo.

Já Vladimir Petkovic repetirá exatamente a mesma escalação que estreou com empate contra o Brasil.

Isso faz a equipe ficar levemente mais aguda, já que Kostic é um pouco mais veloz que Ljajic que tem características de jogo mais cadenciado.

Mladen Krstajic deve promover apenas uma mudança na equipe titular que venceu a Costa Rica: Kostic no lugar de Ljajic que teve atuação apagada.

FIQUE DE OLHO: Xherdan Shaqiri, atacante da Suíça: Aos 26 anos, vive seu auge físico e talvez mental, mas não vem de boa temporada no futebol inglês onde viu sua equipe, o Stoke City, ser rebaixado. Mesmo assim, é a referência técnica dos suíços que buscam a primeira vitória na competição.

FIQUE DE OLHO: Milinkovic-Savic, meia da Sérvia: O jogador de 23 anos fez uma temporada excelente com a Lazio e chegou ao Mundial como uma das jóias a se olhar com carinho. Um meia atípico, fez uma partida regular na estreia e certamente é uma das apostas dos sérvios para tentar mais um triunfo.

Já Vladimir Petkovic, técnico da Suíça, deixou claro que não jogará pensando no empate e não confirmou a escalação de Behrami: "Pra ser favorito, precisa demonstrar em campo e faremos isso, correndo mais do que o adversário, buscando a vitoria. Behrami teve um probleminha e ainda não decidi a escalação", salientou.

Mladen Krstajic, treinador da Sérvia, elogiou o sistema defensivo de seu adversário, mas também ressaltou que sua equipe será agressiva ofensivamente: "Nós sabemos da força defensiva suíça, mas vamos impor o nosso estilo de jogo e tenho certeza que meus jogadores serão agressivos e farão um grande jogo ", afirmou.

Esse será o primeiro jogo oficial entre as equipes, desde que a Sérvia se tornou uma nação independente.

No polêmico jogo diante do Brasil, os suíços arrancaram importante empate por 1 a 1.

Já o ‘’visitante” será a Suíça, que conseguiu bom empate na rodada inaugural.

Venceu a Costa Rica na estreia por 1 a 0 com grande gol de Kolarov.

O “mandante’’ da partida é a Sérvia, líder da chave com três pontos.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora todos os lances de Sérvia x Suíca, pela 2ª rodada do grupo E, no estádio de Kaliningrad, às 15h (de Brasília).