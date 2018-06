Classificação francesa e vexame da Argentina são destaques no dia 8 de #VAVELnaRússia

O oitavo dia de Copa do Mundo do Rússia pegou fogo. Nesta quinta (21), tivemos definições pela segunda rodada em dois grupos, com seleções campeãs do mundo jogando pelo seu futuro na competição.

No Grupo C, tivemos França e Peru saindo de campo em situações opostas. Os franceses, que venceram por 1 a 0, se classificaram para as oitavas. Já a equipe peruana perdeu seu segundo jogo e já está matematicamente eliminada. Também no mesmo grupo, Dinamarca e Austrália empataram em 1 a 1 e vão para a última última rodada do Mundial em busca da classificação.

Na partida mais esperada do dia, Argentina e Croácia abriram o Grupo D. Com grande atuação, os croatas venceram por 3 a 0 e garantiram sua vaga na próxima fase. Já os argentinos dependem de uma série de resultados para se classificar.

Repercussões do dia

Resumo dos jogos

O primeiro duelo do dia já tinha cara de decisão. Dinamarca e Austrália se enfrentaram em Samara com as duas seleções tendo a necessidade de vencer. Porém, nem uma e nem outra. Numa partida animada até o último minuto, dinamarqueses e australianos ficaram apenas no empate.

Seleções fizeram jogo agitado na Cosmos Arena (Foto: TASS/Mikhail Tereschenko/Getty Imaegs)

Com um time mais forte, os dinamarqueses buscaram o resultado desde o início. Eriksen, após bom passe de Jorgensen abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Os Socceroos, obrigados a reverter a situação, partiram para cima e conseguiram o empate ainda no primeiro tempo. Poulsen, assim como no jogo contra o Peru, cometeu pênalti, que foi assinalado com o auxílio do VAR. Na cobrança, o capitão australiano Mile Jedinak cobrou e deixou o placar igualado.

O empate irá resultar em fortes emoções na terceira rodada. Para se classificar, a Austrália terá de vencer a já eliminada Seleção Peruana e torcer por uma derrota da Dinamarca para a França.

Fechando a segunda rodada do Grupo C, França e Peru fizeram um jogo movimentado. Os franceses precisavam de apenas uma vitória para pegar uma vaga nas oitavas e assim conseguiu, ao bater a equipe sul-americana por 1 a 0. Com o resultado, a Seleção do Peru se tornou a primeira equipe da América do Sul eliminada do torneio.

Jogadores celebram vitória com Mbappé após apito final (Foto: AFP/Jorge Guerrero/Getty Images)

Para vencer o Peru, os Bleus contaram com uma grande atuação de sua principal promessa: Kylian Mbappé. O garoto de 19 anos fez no primeiro tempo o único gol da partida e se tornou o jogador mais jovem da França a marcar em um Mundial.

Na partida mais aguardada do dia, as equipes de Argentina e Croácia abriram a segunda rodada do Grupo D. Em uma atuação histórica, os croatas golearam os argentinos por 3 a 0 e se tornaram mais uma seleção classificada para a próxima fase.

Principal nome da seleção, Messi passou em branco novamente (Foto: Getty Images/Fred Lee)

O resultado foi todo construído no segundo tempo. Primeiro, com uma bobeada monumental de Caballero. O goleiro tentou sair jogando de cobertura e entrou a bola para Rebic, que em um belo voleio, abriu o placar. Depois, foi a vez de Modric, capitão e camisa 10 da Croácia, dançar em frente a defesa argentina e mandar um petardo de fora da área, sem chances para o arqueiro. No final foi a vez de Rakitic terminar o passeio croata em campo. Após rebote de Caballero, o meia só teve o trabalho de completar pro gol e concluir o 3 a 0.

Rivais na Espanha, Modric e Rakitic tiveram atuação espetacular diante da Argentina (Foto: Getty Images/Clive Brunskill)

A derrota deixou a Albiceleste em situação delicadíssima, com apenas um ponto e tendo que esperar a partida entre Nigéria e Islândia, que acontece amanhã, para saber o que vai precisar na última rodada e manter suas esperanças de classificação vivas.