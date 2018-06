Após revés, Mladen Krstajić projeta decisão da Sérvia contra Brasil: "Nada é impossível na vida"

A Sérvia sofreu sua primeira derrota nesta Copa do Mundo e viu sua situação se complicar. No confronto desta sexta-feira (22) contra a Suíça, os sérvios acabaram superados pelo placar de 2 a 1, em Kaliningrado. Com o revés, a seleção caiu para a terceira posição no Grupo E.

Para seguir às oitavas de final, a equipe terá de vencer o Brasil, que venceu a Costa Rica nesta rodada e é líder da chave. E, confronto com os brasileiros foi assunto na coletiva do técnico Mladen Krstajić, que mostrou preocupação com desafio, mas que pontou que não é se trata de um feito impossível.

Um tanto abatido, o técnico sérvio não escondeu que a missão de vencer o Brasil será complicada. Mas garantiu que todo o esforço será feito e que a consista da vitória é possível.



"Estamos em uma situação em que precisamos vencer o Brasil na última rodada e vamos nos concentrar e fazer qualquer coisa que pudermos para tentar vencer. Nada é impossível na vida."

O confronto decisivo dos Sérvios contra o Brasil ocorre na próxima quarta-feira (27), às 15h (horário de Brasília). Para seguir na competição, a seleção sérvia depende da vitória. Em caso de empate, os sérvios dependem de uma derrota da Suíça para tentar ir às oitavas de final nos critérios de desempate.