Shaqiri despista sobre gesto em alusão à Albânia após gol contra Sérvia: "Só estava feliz em marcar"

A vitória de virada da Suíça sobre a Sérvia por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo chamou atenção não só pelo grande jogo disputado entre as quatro linhas, mas também por conta da tensão política envolvida no confronto

+ Suíça sai atrás contra Sérvia, mas consegue primeira virada da Copa e embola grupo E

Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, que marcou já nos acréscimos o tento da vitória suíça, são de famílias de origem albanesa-kosovar - algo comum no elenco suíço - e comemoraram seus gols fazendo o gesto de uma águia, símbolo da Albânia.

Na década de 90, a Albânia sofreu com uma crise econômica e política, além de uma guerra civil em Kosovo, país que faz parte do território sérvio, mas agora é protegido pelas Nações Unidas. Com a guerra e as crises muitos albaneses e kosovares fugiram para países próximos aos Bálcãs e a Suíça foi refugio para a família de Shaqiri, que despistou sobre o assunto na coletiva de imprensa.

"Eu não quero falar sobre isso. No futebol, nós temos emoções e você pode ver o que eu fiz. Eu acho que foi só a emoção e eu estava realmente feliz em marcar este gol, nada mais que isso. Não devemos falar disso agora", disse.

O meia do Stoke City costuma utilizar a bandeira do Kosovo - como fez na partida contra a Sérvia - e/ou da Albânia em suas chuteiras. Isto foi encarado como uma provocação à Federação Sérvia de Futebol, já que o país não reconhece o território kosovar como um país. A independência foi reconhecida por 111 países da ONU, em 2008. O Brasil também é uma das nações que não reconhece a soberania do Kosovo.

Detalhe das chuteiras de Shaqiri no jogo contra a Sérvia, com as bandeiras de Suíça e Kosovo (Foto: Getty Images)

Sobre a postura da Suíça, Shaqiri elogiou a força mental mostrada pelo time para buscar a virada em Kaliningrado. "Nós estamos mostrando essa qualidade há anos e hoje mostramos novamente no campo. Nossos jogadores vem de vários times da Europa e nós mantivemos a calma para conseguir virar o jogo. É algo que não conseguiríamos ter feito alguns anos atrás", disse.

Com quatro pontos, a Suíça só depende de si para garantir vaga às oitavas de final. Uma vitória em Nizhny-Novgorod sobre a eliminada Costa Rica, na quarta-feira (27), às 15h, sela a vaga dos suíços ao mata-mata do Mundial.