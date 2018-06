Coreia do Sul X México AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Доброе утро (dobroye utro)! Em russo, bom dia! Acompanhe conosco o duelo entre Coreia do Sul x México. É a sequência das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil!

A arbitragem do confronto entre Coreia do Sul x México será da Sérvia. Milorad Mažić é o árbitro principal, enquanto Milovan Ristić e Dalibor Ðurðević serão os assistentes.

O duelo será disputado na Rostov Arena, em Rostov-on-Don. Foi o palco da estreia do Brasil, quando empatou em 1 a 1 com a Suíça.

Na história das Copas, El Tri disputou 54 partidas, com 15 vitórias, 14 empates e 25 derrotas. Marcou 58 gols e sofreu 92. Na estreia do Mundial na Rússia, conquistou uma vitória histórica sobre o México por 1 a 0, a primeira em 33 anos. Relembre como foi o jogo no vídeo abaixo.

Nas Eliminatórias da Concacaf, o México entrou na quarta fase. Foi sorteado no Grupo A, ao lado de Honduras, do Canadá e de El Salvador. Teve campanha invicta – com cinco vitórias e um empate. Avançou ao hexagonal decisivo – formado por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Garantiu a liderança e, consequentemente, a classificação de maneira antecipada. Foram seis vitórias, três empates e uma derrota, com 21 pontos ganhos.

O México disputa sua 16ª Copa. O melhor desempenho foi em 1970 e 1986, quando sediou a competição e foi eliminado nas quartas de final. Apesar da tradição, os mexicanos foram eliminados nos seis últimos mundiais nas oitavas de final. Por esses e outros resultados, o lema “jogamos como nunca e perdemos como sempre” foi completamente aplicado à seleção.

Os asiáticos estrearam no Mundial com derrota para a Suécia por 1 a 0. Relembre como foi o confronto no vídeo abaixo.

Os sul-coreanos entraram na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas. Esteve no Grupo G, ao lado do Líbano, do Kuwait, de Myanmar e de Laos. Venceu todos os oito jogos que disputou, marcou 24 gols e não sofreu nenhum. Na terceira fase, ficou no Grupo A, ao lado do Irã, da Síria, do Uzbequistão, da China e do Qatar. Ficou na segunda posição, com 15 pontos, e carimbou o passaporte à Rússia.

A Coreia do Sul disputa a décima Copa do Mundo de sua história. O melhor desempenho foi em 2002, quando sediou o evento junto com o Japão, e ficou na quarta posição. Em 2010, avançou às oitavas de final. Em todas as outras participações, foi eliminado na fase de grupos. Disputou 32 jogos. Venceu cinco, empatou nove e perdeu 18. Marcou 31 gols e sofreu 68.

O Grupo F é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.