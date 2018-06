Favorita, Bélgica busca classificação antecipada diante de esperançosa Tunísia

INCIDENCIAS: Segundo rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 da Rússia. no estádio Spartak em Moscou.

Na manhã deste sábado (23), às 9h, a Bélgica enfrenta a Tunísia, no estádio Spartak, na cidade de Moscou, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia.

Vindo de um resultado bem positivo na primeira rodada, a Bélgica vem com o objetivo de conquistar mais uma vitória sobre a Tunísia para conseguir tirar a Inglaterra da sua cola que, também é líder do grupo com 3 pontos. Com uma geração que é considerada mágica pelos jovens talentos, o técnico Roberto Martínez tenta levar essa seleção a um título inédito para o país.

A Tunísia não teve a estréia que desejava. Fazendo um jogo duro com a Inglaterra que só conseguiu uma vitória nos minutos finais e mostrou que, mesmo enfrentando adversários grandes e sabendo do favoritismo em cima deles, provou que mesmo respeitando as equipes, soube botar pressão e se impor durante a partida.

Copa só respeita times vencedores

De acordo com o técnico da Bélgica Roberto Martínez, para uma seleção passar a ser respeitada em uma competição tão importante, bons resultados precisam ser apresentados para que respeito comece a ser construído.

Sabendo que sua seleção entra em campo como a favorita, o treinador não espera um jogo fácil contra a seleção do continente africano, pois viu como eles jogarem em um ótimo nível contra a Inglaterra e foram em busca da vitória, e pondo em alta a Tunísia, espera que as duas seleções entrem em campo para fazer um jogo muito disputado, e que a melhor saia com os três pontos.

"A Copa do Mundo não respeita gerações, nomes individuais. A Copa do Mundo só respeita times vencedores. Estamos evoluindo bem. E agora temos que mostrar que estamos prontos para amanhã (sábado). Temos grande respeito pela Tunísia. Os dois times vão tentar ganhar. De fora, você pode analisar como quiser. Internamente, só pensamos em como podemos nos tornar um time mais forte. Queremos melhorar em relação ao jogo contra o Panamá. Queremos crescer nos próximos dois jogos", disse o treinador.

Ataque da Bélgica não abala a Tunísia

Mesmo sabendo das dificuldades encontradas em seus adversários de grupo, a Tunísia já deixou bem claro que sua determinação sempre vai prevalecer nos confrontos. Tendo uma experiência ruim contra a Inglaterra em seu primeiro jogo, a Tunísia sabe muito bem a força que a seleção belga tem no ataque, mas o técnico Nabil Maâloul, a Tunísia vai tentar usar todos os seus recursos para garantir sua primeira vitória.

"A Inglaterra tem meio-campistas muito bons, a Bélgica tem atacantes muito bons. Lukaku e Hazard podem armar e podem finalizar. Nós temos que mudar nosso estilo de jogo. Eles também têm grandes armadores, como De Bruyne e Carrasco. Mas nosso time é capaz de jogar contra a Bélgica. Vamos tentar chegar até o gol deles da maneira mais rápida que conseguirmos", disse o treinador.