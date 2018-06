Com gol em cada tempo, México supera Coréia do Sul e se aproxima de mata-mata da Copa

O México venceu a Coréia do Sul na tarde deste sábado (23), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, e encaminhou sua vaga às oitavas de final do Mundial. Carlos Vela, Chicharito Hernández e Son fizeram os gols do jogo, que acabou 2 a 1.

Ambas as seleções aguardam agora o confronto entre a atual campeã do mundo, Alemanha, contra a Suécia, que pode definir a classificação mexicana e a eliminação dos asiáticos da Copa.

Superioridade mexicana e mais um pênalti na Copa

A primeira boa chance mexicana saiu das cabeças de Chicharito Hernández. Carlos Vela cobrou falta na área e o atacante se antecipou aos zagueiros e quase abriu o placar. A resposta veio com Lee, após cruzamento de Hwang, chutando forte, mas sendo travado por Gallardo.

Os asiáticos quase abriram o placar em bola levantada na área. Após boa cobrança de escanteio, Ki subiu mais alto que a zaga e cabeceou firme, mas esbarrou na muralha mexicana chamada Guilhermo Ochoa.

O México conseguiu abrir o placar de pênalti, aos 25 minutos da etapa inicial. Guardado recebeu na ponta esquerda e cruzou, mas Soo Jang interceptou com o braço, e a arbitragem assinalou o tiro livre. Carlos Vela bateu, deslocando o goleiro, e abriu o placar.

O time da América Central não parou. Vela fez excelente jogada pelo lado esquerdo e rolou a bola para a entrada da grande área. Layún chegou enchendo o pé e tirando tinta do travessão adversário. Son tentou responder em contra-ataque fulminante. O atacante invadiu a área, mas parou em Ochoa, que defendeu.

No finalzinho do primeiro tempo, Lozano quase ampliou com um golaço. O atacante recebeu pelo lado esquerdo e, cercado por três marcadores, conseguiu invadir a área, clarear e finalizar forte, mas com muita altura.

Golaços, classificação e eliminação encaminhadas

No segundo tempo, pressão. Primeiro Layún tocou para Lozano finalizar, mas o ponta pegou embaixo da bola. Depois o capitão Guardado finalizou torto de direita, mas a bola voltou na perna esquerda e aí o meia obrigou o goleiro Woo Cho a operar um milagre.

A Coréia do Sul foi para cima. Son tentou após troca de passes, mas sua finalização explodiu em Salcedo. No contra-ataque fulminante, Carlos Vela tentou bater colocado por cima do goleiro, mas encobriu o gol também.

Aos 21 minutos da etapa final, o letal contra golpe da equipe de Juan Carlos Osório. Roubada de bola no meio, Guardado tocou, Lozano dominou e colocou Chicharito na boa, ele cortou o zagueiro e finalizou no contrapé de Woo Choo para ampliar.

No finzinho, um golaço, uma pintura, foi o desconto coreano. Son, ponta do Tottenham, recebeu, ajeitou para a perna canhota e bateu bonito, acertando o ângulo de Ochoa, não dando chances ao goleiro e decretando os números finais do jogo.