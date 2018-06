Kroos marca nos acréscimos, garante vitória da Alemanha de  virada sobre Suécia

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DO GRUPO F, DISPUTADA NO ESTÁDIO OLÍMPICO DE SOCHI.

No confronto entre Alemanha e Suécia na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia, neste sábado (23), no Estádio Olímpico de Sochi, as seleções tiveram uma partida decisiva que poderia definir a classificação do Grupo F. A partida foi bastante disputada, contando com a pressão dos alemães e os contra-ataques dos suecos.

O placar só foi aberto depois de um erro na intermediária, possibilitando a Suécia fazer o primeiro gol de contra-ataque marcado por Toivonen. O empate veio no começo do segundo tempo com Marco Reus. E depois de muita tensão, a virada da Alemanha veio nos acréscimos com o gol de Toni Kroos.

Com a vitória, a Alemanha empata com a Suécia com três pontos, enquanto o México assume a liderança com seis pontos e a Coreia do Sul fica em último com nenhum ponto. Agora os alemães só dependem deles mesmos para avançar no mundial.

As equipes do Grupo F voltam a campo na próxima quarta-feira (27), em partidas disputadas às 11h (horário de Brasília). Alemanha enfrenta a Coreia do Sul, na Kazan Arena, sendo os favoritos do jogo e devendo aproveitar para fazer um bom saldo de gols. Já a Suécia tem um confronto difícil com o México, na Arena Ekaterinburg, e o duelo definirá a situação da classificação do grupo.

Suécia aproveita falha e abre o placar no primeiro tempo

O jogo começou com a Alemanha pressionando nos minutos iniciais e aos dois minutos os alemães tiveram uma boa oportunidade, Werner tentou duas vezes, sobrou para Draxler bater, mas a defesa sueca tirou. A Suécia se fechou bem, segurando os ataques alemães até os dez minutos. Aos 12’, Rüdiger errou, Berg partiu em contra-ataque ficando cara a cara com Manuel Neuer, Boateng chegou por trás empurrando o atacante sueco e fazendo a bola parar no goleiro. Houve muita reclamação no lance, mas o árbitro de vídeo não marcou a penalidade.

O poder ofensivo da Alemanha foi caindo ao passar do tempo enquanto a Suécia continuava segurando os alemães e buscando oportunidades para ir ao ataque. Aos 25’, num lance não intencional, Rudy cai no gramado após receber um chute no rosto na passada do adversário. O sangramento no nariz do jogador não parava e cinco minutos depois Joachim Löw resolveu substituí-lo por Gündogan.

Aos 31 minutos, em jogada na intermediária, Kroos errou o passe dando o contra-ataque mortal da Suécia, Claesson acionou Toivonen na área que completou com categoria de cobertura para o fundo das redes. Com o placar a favor, os suecos cresceram na partida e criaram mais oportunidades quase conseguindo aumentar o placar no final do primeiro tempo. Aos 46’, Larsson cruzou para Berg que cabeceou e Neuer se esticou todo para evitar o segundo gol da Suécia.

Toivonen comemora o primeiro gol da partida (Fifa/Getty Images)

Alemanha empata no começo do segundo tempo e consegue a virada nos acréscimos

Para o retorno do jogo, a Alemanha volta com substituição de Draxler por Mario Gomez. Já no início, aos 47 minutos, Marco Reus recebeu na área e tocou de joelho para o gol empatando a partida. Na sequência, Kroos bateu na entrada da área, mas a defesa afastou. E logo depois outra chance dos alemães aos 60’, Kimmich cruzou para Marco Reus que tentou chutar de letra, mas passou por cima da bola.

Reus estufa as redes e marca o gol de empate para a Alemanha (Fifa/Getty Images)

A seleção alemã pressionava insistentemente no ataque, mostrando uma postura diferente da primeira metade. Aos 67’, Boateng cruzou para área e Mario Gomez cabeceou mandando por cima, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante alemão. A partir dos 70 minutos, o ritmo de jogo caiu e só nos dez minutos finais que as equipes saíram para tentar definir o placar.

Aos 80’, Kimmich cruzou para Timo Werner que bateu de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Na sequência, Boateng cometeu falta dura em Berg e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida. Com um a menos, a Alemanha não se intimidou mesmo com as oportunidades criadas pela Suécia.

As duas seleções fizeram substituições antes dos 90: Brand entrou no lugar de Hector na Alemanha, e Thelin no lugar de Berg na Suécia. Já nos acréscimos, os alemães foram com força total para tentarem a virada. Aos 91’, Reus cobrou escanteio, Gündogan passou para Brandt chutar de canhota e acertar a trave, na sobra Werner chutou por cima, mas estava impedido. Os suecos chegaram aos 93’ com Guidetti, mas o chute saiu fraco e Neuer defendeu.

No minuto final dos acréscimos, Durmaz cometeu falta na entrada da área. Toni Kroos cobrou com categoria e virou o jogo aos 95 minutos garantindo a vitória alemã e o alívio dos torcedores.