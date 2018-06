Goleada da Bélgica e virada sofrida da Alemanha destacam dia 10 de #VAVELnaRússia

O décimo dia de Copa do Mundo não deixou de ser emocionante pro torcedor. Com direito a goleada e virada emocionante nos últimos momentos do jogo, o sábado (23) terminou com vitórias de Bélgica, México e Alemanha.

Os belgas encerraram a rodada do Grupo E com uma goleada para cima da Tunísia por 5 a 2. Pelo Grupo F, a seleção mexicana venceu tranquilamente a Coreia do Sul por 2 a 1, enquanto os alemães, no abafa, ganharam da Suécia pelo mesmo placar.

Repercussões do dia

Resumo dos jogos

O fim de semana iniciou com Bélgica e Tunísia se enfrentando logo pela manhã. Com uma grande atuação, os belgas bateram a equipe africana e encaminharam a vaga nas oitavas.

O show belga em Moscou teve como seus principais astros Romelu Lukaku e Eden Hazard, cada um com dois gols. Inclusive, o atacante ampliou sua marca na Copa, chegando a quatro tentos marcados e igualando Cristiano Ronaldo na artilharia.

Quem fechou o placar elástico de 5 a 2 foi Michy Batshuayi, que estava tendo azar em frente ao gol tunisiano. O atacante chegou a perder três chances seguidas, mas conseguiu guardar o seu no final. Agora, a seleção de Roberto Martínez torce para uma provável vitória da Inglaterra contra o Panamá para confirmar a classificação.

Dupla liderou a Bélgica no confronto diante da Tunísia (AFP/Yuri Cortez)

No segundo confronto do dia, foi a vez das seleções de México e Coreia do Sul abrirem a segunda rodada do Grupo F. A equipe do técnico Juan Carlos Osório novamente teve grande exibição e venceu os sul-coreanos por 2 a 1.

O resultado fez com que os mexicanos cheguassem a seis pontos e se aproximassem da próxima fase. Eles ainda podem ser igualados por alemães e suecos na tabela.

Chicharito marcou um golaço e foi decisivo na vitória mexicana (AFP/Khaled Desouki)

A vitória mexicana foi construída com um gol em cada tempo. Carlos Vela abriu o placar aos 25 minutos da primeira etapa em cobrança de pênalti, o décimo quarto deste Mundial. Já na etapa complementar foi a vez Chicharito marcar o segundo em uma aula de contra-ataque do México, que terminou com o atacante cortando o defensor e chutando no contrapé do goleiro. No final ainda deu tempo de Son, em um lindo chute no ângulo, descontar para os asiáticos.

Na partida mais esperada do sábado, a atual campeã do mundo, Alemanha, enfrentou a Suécia em um dos duelos mais emocionantes da Copa até aqui. Os germânicos saíram atrás, conseguiram virar no fim e se mantiveram vivos no torneio.

Kroos cobrou falta com maestria e decidiu para a Alemanha (FIFA/Stuart Franklin)

Desesperada e necessitando da vitória, a equipe de Joachim Low não se manteve atrás em nenhum instante. Mas o futebol pregou mais uma peça. Kroos, conhecido pelo seu alto índice de acerto em passes, tocou errado e deu o ataque para os suecos. Toivonen, em uma bela finalização encobrindo Neuer, abriu o placar.

O empate veio no início do segundo tempo. Werner cruzou e Reus, de joelho, fez 1 a 1. Primeira partida como titular e primeiro gol do meia alemão em um Mundial. Mas o que parecia se encaminhar para uma virada fácil, se tornou um drama imenso.

Boateng, já aos 36 minutos, fez falta dura e recebeu o segundo cartão amarelo. A Alemanha, precisando do resultado, foi para o tudo ou nada com um a menos. Aos 46, Brandt mandou uma bola na trave da Suécia. Na sequência do lance, os alemães tiveram próxima a grande área. E em uma cobrança espetacular, Kroos bateu colocado para marcar um golaço e se redimir do erro no gol sueco.