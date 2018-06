Japão x Senegal AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Japão x Senegal ao vivo hoje , pela Copa do Mundo. O confronto acontece no Estádio Central, em Ecaterimburgo, às 12h (de Brasília).

Pendurados: Salif Sane e Idrissa Gueye.

Único técnico negro no Mundial, e com o menos salário dentre os 32 comandantes, Aliou Cissé vem mostrando no banco de reservas, a mesma qualidade que tinha quando defendia a equipe senegalesas em campo. Após uma grande exibição na estreia, a equipe africana buscará manter o nível, e deixar uma das favoritas do grupo (Colômbia ou Polônia) fora em caso de vitória.

Pendurado: Eiji Kawashima.

Após garantir a primeira vitória de um país asiático sobre um sul-americano, os samurais esperam confirmar a boa fase, e ter uma boa atuação contra Senegal. Para isso, o técnico Akira Nishino quer que seus jogadores joguem bola já que, em tom de brincadeira, afirmou que não há como seus jogadores crescerem e ganharem massa muscular para competir fisicamente com os adversários.

Quem vencer garantirá a classificação para as oitavas de final do Mundial. O perdedor terá que buscar a vaga na última rodada.

Já os senegaleses fizeram história e foram os primeiros africanos a vencer nesse Mundial. A vítima foi a Polônia, também derrotada por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Na rodada inicial, as duas seleções surpreenderam e venceram. Os japoneses derrotaram a Colômbia por 2 a 1, com um a mais desde os primeiros minutos. Veja os melhores momentos:

Japão e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Central, às 21h45, pela Copa do Mundo. O confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo H da competição.