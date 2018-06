Colômbia despacha Polônia da Copa e depende de uma vitória para avançar às oitavas

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, disputada no estádio de Kazan, na Rússia.

A Colômbia deu o primeiro passo rumo às oitavas de final neste domingo (24), ao despachar a Polônia, do apagado Robert Lewandowski, da Copa. Mina, Falcão e Cuadrado marcaram os gols da grande vitória sul-americana por 3 a 0.

Na última rodada, os tricolores precisam de uma simples vitória diante de Senegal para confirmar a classificação. Os poloneses, já eliminados, cumprem tabela contra o Japão, que se aproximou muito da vaga com o resultado deste duelo.

Gol no fim e alívio colombiano

O início de jogo foi frenético. Kownacki teve a primeira oportunidade após bola rebatida pela defesa da Colômbia, mas o chute do atacante, que buscava o ângulo de Ospinha, explodiu na marcação.

Cuadrado respondeu, causando um inferno na zaga polonesa. Dentro da área, o camisa 11 dominou, driblou dois defensores e buscou forte finalização em direção à meta de Szczęsny, mas a bola explodiu na marcação.

Aos 40 minutos, o desafogo. James Rodríguez recebeu bola de Quintero extremamente livre pelo lado direito da grande área e levantou a bola na entrada da pequena área, na cabeça de Mina, que testou na saída errada do golero para abrir o placar em Kazan.

Consolidação da vitória e vivo na Copa

O início da etapa final foi corrido. Logo aos cinco minutos, Cuadrado desceu em altíssima velocidade pela direita e cruzou rasteiro, na entrada da área, para Falcão, que emendou mal, por cima da baliza dos europeus.

Lewandowski respondeu e quase empatou o jogo. O camisa 9 recebeu lançamento muito longo, comseguiu o domínio na pontinha da chuteira e encheu o pé em direção ao gol, mas Ospina saiu para fazer excelente defesa.

Aos 23 minutos da etapa complementar, Falcão desencantou. Quintero recebeu na intermediária e deu passe entre as linhas defensivas da Polônia para o camisa 9 invadir a área e finalizar bonito na saída do goleiro. Foi o primeiro gol dele em Copas.

Seis minutos depois, um gol com a marca genial de James Rodríguez, um dos melhores em campo. Em contra-ataque fulminante, o camisa 10 puxou pela ponta esquerda e deu um passe fenomenal para Cuadrado, que dominou no meio, avançou, e finalizou rasteiro, no cantinho, para fazer o terceiro gol do jogo.

Lewandowski ainda tentou em um chute potente da entrada da área, que iria no gol, mas parou na defesa excepcional do goleiro David Ospina, que ganrantiu a grande vitória dos sul-americanos sem sofrer gols.