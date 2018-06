Joachim Löw destaca merecimento em virada sofrida da Alemanha: “Sempre acreditamos”

A Alemanha arrancou uma vitória contra a Suécia neste sábado (23), jogando no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2018. Com uma virada espetacular após gol de Toni Kroos, os jogadores alemães e o técnico, Joachim Löw, mostraram-se contentes e animados, mas ainda procuram manter o pé no chão para a briga na última rodada.

O técnico da Alemanha, Joachim Löw, falou no final do jogo. Para o comandante, foi uma vitória sortuda da equipe.

"Foi uma vitória um tanto sortuda, mas acho que foi merecida porque sempre acreditamos nela. Nós provamos uma moralidade muito, muito boa. Eu disse ao time no intervalo que eles tinham que manter a calma e manter os nervos. Eu disse que ainda tínhamos tempo suficiente para seguir em frente. Os suecos tiveram apenas duas chances, que resultaram de passes ruins de nós. Hoje vimos muito menos passes ruins do que contra o México. Nós definitivamente temos a competição para o resto do torneio" afirmou o treinador.

Ele ainda comentou a situação de Sebastian Rudy, que machucou o nariz durante a partida e deixou o jogo. "Ele pode muito bem ter quebrado o nariz dele. Não parava de sangrar, então tivemos que tirá-lo. Ele ainda pode jogar na quarta-feira. Nós vamos ter que esperar e ver" disse.

Alguns jogadores também deram declarações sobre o jogo. "Ficamos em desvantagem nos últimos dez ou 15 minutos, mas não paramos de jogar futebol. Há muitos gols tardios na Copa do Mundo, então você tem que ter sorte também. Na verdade, começamos bem, mas não tivemos a grande chance. Os suecos fizeram bem, muito compacto, defendido. O que posso dizer sobre o gol de Toni Kroos? Simplesmente de classe mundial" afirmou Marco Reus.

O veterano Thomas Müller também deu sua palavra sobre o confronto. "Nós colocamos tudo para baixo e fomos recompensados ​​no final. É com isso que você sempre sonhou - que você fique tanto tempo e seja recompensado. Nós também tivemos um pouco de azar, Brandt acertou a trave, Gomez teve uma grande chance. Nós não fizemos tudo certo, o objetivo não foi bom. A Suécia tem sido boa há muito tempo, mas sabíamos que os suecos estariam cansados. Tudo é possível, do pior caso ao mais elevado dos sentimentos" afirmou Thomas.

A Alemanha tem pela frente a Coreia do Sul na próxima quarta-feira (27), na Arena Kazan, às 11h. O time precisa de uma vitória para garantir a classificação e torcer por uma vitória do México em cima da Suécia. Com o resultado desta tarde, a Alemanha ficou com três pontos, ocupando o segundo lugar do Grupo F. O México permaneceu em primeiro, com seis pontos, a Suécia com três e a Coreia sem marcar pontos.