Inglaterra x Panamá AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Em russo, bom dia! Acompanhe conosco o duelo entre Inglaterra x Panamá. É a sequência das duas seleções na Copa do Mundo 2018!

O jogo será realizado no Nizhny Novgorod Stadium, em Nizhny Novgorod. O estádio tem capacidade para 43.319 torcedores. A arquitetura externa lembra o Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF, e suas arquibancadas rememoram o monumental Vélodrome, em Marseille, na França. O palco esportivo sediou Suécia 1-0 Coreia do Sul e Argentina 0-3 Croácia na Copa 2018.

A equipe de arbitragem do confronto será africana. Gehad Grisha, do Egito, será o árbitro principal. Redouane Achik, do Marrocos, e Walled Ahmed, do Sudão, serão os assistentes.

A segunda rodada do Grupo G foi iniciada na manhã do último sábado (23). A Bélgica goleou a Tunísia por 5 a 2 e se aproximou de uma vaga nas oitavas de final. Um triunfo inglês classificam as seleções europeias à próxima fase.

Em sua primeira partida na história da Copa do Mundo, foi derrotada pela ampla favorita Bélgica por 3 a 0.

No hexagonal final, disputou uma vaga ao lado do México, da Costa Rica, de Honduras, dos Estados Unidos e de Trinidad e Tobago. A classificação veio apenas na última rodada. Diante da já classificada Costa Rica, Román Torres marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 43 minutos do segundo tempo. Com o surpreendente e vexatório tropeço dos Estados Unidos diante de Trinidad e Tobago, os panamenhos ficaram na terceira posição, com 13 pontos ganhos e garantiram a vaga direta ao Mundial por ter saldo de gols melhor que Honduras (-1 a -6).

O Panamá faz história ao disputar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. A classificação foi conquistada de maneira emocionante. Nas Eliminatórias da Concacaf, Los Canaleros entraram apenas na quarta fase e foram sorteados no Grupo B, ao lado da Costa Rica, do Haiti e da Jamaica. Ficou na segunda posição da chave, com dez pontos ganhos, atrás dos costarriquenhos.

Na estreia do Mundial 2018, mais sofrimento que o esperado. O English Team venceu por 2 a 1 a Tunísia. Um dos principais nomes da seleção, o atacante Harry Kane marcou os dois gols da vitória, garantida apenas nos acréscimos.

A classificação à competição disputada na Rússia foi garantida de forma invicta nas Eliminatórias Europeias. Sorteada no Grupo F ao lado da Eslováquia, da Escócia, da Eslovênia, da Lituânia e de Malta, conquistou oito vitórias e empatou duas vezes nos dez jogos disputados. Com 26 pontos, liderou a chave e se classificou.

Em 62 jogos disputados na história do Mundial, venceu 26, empatou 20 e perdeu 16. Marcou 79 gols e sofreu 56.

A Inglaterra conquistou a Copa do Mundo em 1966, quando sediou o evento. Disputa a Copa do Mundo pela 14ª vez na história. Quatro anos atrás, aqui no Brasil, foi eliminada na primeira fase, quando disputou a fase de grupos ao lado da Costa Rica, do Uruguai e da Itália – os dois primeiros avançaram às oitavas de final.

O Grupo G é formado por Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.