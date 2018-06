Empate em jogaço, primeiro gol do Panamá e goleadas são destaques no dia 11 de #VAVELnaRússia

O décimo primeiro dia de Copa do Mundo foi bastante agitado na Rússia. Neste domingo (24), tivemos o encerramento da segunda rodada do torneio, com jogos pelos grupos G e H.

No maior resultado do Mundial até aqui, a Inglaterra passeou em campo contra o Panamá por 6 a 1 e confirmou a classificação para as oitavas. Japão e Senegal fizeram um jogo disputado e ficaram no empate por 2 a 2. Fechando o dia, a Colômbia goleou a Polônia por 3 a 0, se manteve viva e eliminou os europeus.

Repercussões do dia

+ Técnico do Panamá ressalta felicidade com gol histórico apesar de eliminação: “Me emocionei”

+ Após maior goleada da Copa, Gareth Southgate não aprova atuação inglesa: “Não gostei dos primeiros 10 minutos”

+ Aliou Cissé critica postura de Senegal e enaltece adversário após empate: "Melhor time foi o Japão"

+ Após empate contra Senegal, Akira Nishino destaca luta do Japão: "Não perdemos a fé"

+ Pékerman enaltece atuação de James e destaca confiança em importante vitória da Colômbia

Resumo dos jogos

Precisando da vitória para confirmar sua classificação, a Inglaterra foi até Níjni Novgord enfrentar o Panamá. Com um show de Harry Kane, os ingleses não tomaram conhecimento do adversário e golearam por 6 a 1. Com o resultado, a equipe da Rainha confirmou sua classificação e a da Bélgica para a segunda fase.

Kane celebra um de seus três gols na partida (AMA/Matthew Ashton)

O sonoro placar foi construído praticamente todo no primeiro tempo. Stones abriu o placar nos primeiros minutos em uma bela cabeçada no fundo do gol. O zagueiro ainda marcou outro no fim da primeira etapa. Lingard ampliou a goleada. Harry Kane, em duas cobranças de pênalti, também guardou seus tentos nos 45 minutos.

Tirando o pé na etapa complementar, a seleção inglesa conseguiu aumentar o elástico placar. Kane fez o terceiro dele e se tornou o artilheiro do Mundial, com 5 gols. No fim, o time panamenho foi pra cima e descontou com Baloy, que fez história ao marcar o primeiro do país em uma Copa.

Já no segundo confronto do dia, Japão e Senegal tinham um objetivo em comum: confirmar a vaga nas oitavas. Porém, as duas seleções terão de esperar a última rodada. Num jogo disputado, japoneses e senegaleses empataram em 2 a 2.

Honda fez o gol salvador do Japão (Getty Images Sport/Koji Watanabe)

O time asiático foi valente e não desistiu do resultado em nenhum momento do jogo. Mané abriu o placar para o time africano após falha de Kawashima. Inui, em bela jogada de Nagatomo, empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Senegal saiu na frente novamente com Wagué. Mas os nipônicos não desistiram e já aos 32, Honda, que tinha acabado de entrar, igualou o jogo.

Fechando a segunda rodada do Mundial, Colômbia e Polônia fizeram uma espécie de 'jogo da morte' pelo Grupo H. Quem saísse de campo derrotada, seria eliminada da competição. E o azar foi dos europeus.

Numa noite de garçom com 2 passes para gol, James Rodriguez, junto com Quintero, lideraram a vitória acachapante dos sul-americanos por 3 a 0. Agora, Los Cafeteros dependem apenas de si para pegar uma das vagas nas oitavas de final.

Falcao comemora seu primeiro gol em uma Copa do Mundo (FIFA/Patrick Smith)

Superior desde o início do jogo, o time de José Pékerman imprimiu um futebol impressionante em campo. Com agressividade e toques rápidos, os colombianos pressionaram do início ao fim e construíram a goleada com gols de Mina, Falcao Garcia e Cuadrado.