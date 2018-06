Jogo Espanha x Marrocos ao vivo online pela Copa do Mundo 2018

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Espanha x ao vivo hoje , pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto acontece na Arena Spartak , às 12h (de Brasília).

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Grupo B

Após perder as duas primeiras partidas, Marrocos fará sua despedida da Copa do Mundo, sendo eliminada precocemente.

A outra partida do grupo também é decisiva, entre Portugal x Irã quem vencer se classificará para as oitavas de final. Por conta disso os dois jogos do grupo serão disputados no mesmo horário

Empatada na liderança com Portugal, a Espanha precisa vencer para garantir a classificação, em caso de empate, terá que torcer para Portugal ganhar a partida contra o Irã

O Marrocos é o lanterna do grupo e ainda não somou pontos em duas partidas, a equipe acabou derrotada para Irã e Portugal.

Espanha lidera o grupo B com quatro pontos, foram um empate , na primeira rodada contra Portugal e uma vitória contra o Irã na última rodada.

Acompanhe a segunda rodada do Grupo G no Mundial disputado na Rússia: Siga ao vivo e em tempo real todos os lances da partida.

Espanha x Marrocos ao vivo

