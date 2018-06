Pizzi agradece atletas pela vitória e comenta seu futuro na Arábia Saudita

A primeira vitória da Arábia Saudita em Copas do Mundo após 24 anos veio da virada contra o Egito. Apesar de não classificado para próxima fase, o desempenho da equipe saudita agradou o treinador Juan Antonio Pizzi que destacou pontos importantes dos dois primeiros jogos.

"Acredito que até levarmos o gol, não havíamos cometido erros. Depois do gol, sim, tivemos algumas imprecisões e algumas desorientações em alguns movimentos que havíamos combinado para nos protegermos. Tivemos uma outra jogada em que Salah ficou mano a mano, mas depois evoluímos, tivemos o controle da posse de bola na maior parte do jogo, não lembro de algum momento de maior pressão do Egito. Em linhas gerais, creio que controlamos a partida, foi um duelo muito aberto, estava muito calor, ambos queriam vencer. Isso fez com que os espaços aparecessem, mas acredito que controlamos todas as ações do jogo e merecíamos a vitória", declarou o comandante.

Ainda sem um posição sobre o futuro na seleção, o técnico agradeceu por terem aceito sua proposta de jogo e fez um balanço de seu trabalho a frente da seleção.

"A proposta que temos é a que mais agrada aos jogadores, que mais faz eles desfrutarem do jogo, sabendo que temos algumas carências em certo setores, mas eles se identificam com o que propomos. Não só estamos feliz que eles levem para frente a ideia que tentamos introduzir. A respeito do futuro, a federação é que vai decidir o que vamos fazer, não depende da nossa vontade e creio que nos próximos dias deve ser resolvido. Estou muito feliz, minha comissão técnica está feliz, estamos contentes com as respostas dos jogadores de da federação. Vamos ver o que será decidido", finalizou.

Ainda na beira do campo, alguns jogadores destacaram a importância da vitória no último jogo. "Conquistamos três pontos que serão adicionados a história da Arábia Saudita em Copas do Mundo. Tivemos uma grande atuação, muito consistente, e merecemos a vitória. Uma coisa que nos deixou feliz foi a maneira correta com a qual conseguimos conter as ações ofensivas de todos os jogadores adversários, principalmente Salah, um dos principais nomes do futebol mundial. por tudo isso, nosso triunfo tem que ser valorizado", comentou Osama Hawsawi.

Autor do gol que deu os sauditas a vitória, Salem Al-Dawsari comentou sobre o rendimento da seleção nas três partidas e que a goleada no primeiro jogo foi determinante para a eliminação.

"Nós fizemos um grande jogo, controlamos a partida e conquistamos uma vitória que não dá a classificação, mas é importante para nossa história. Fico muito feliz colocar meu nome na história de jogadores que já marcaram em Copas do Mundo, isso é digno de orgulho. Estávamos com esperança de classificar, mas a derrota no primeiro jogo minou nossas chances e nossas expectativas", frisou Al-Dawsari.