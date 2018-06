Óscar Tabárez exalta classificação e postura do Uruguai: “Tudo isso me agrada”

Na manhã desta segunda-feira (25), o Uruguai enfrentou a Rússia e venceu por 3 a 0. Com o resultado, a seleção uruguaia se classificou para as oitavas de final e garantiu a liderança no Grupo A, com o total de nove pontos em três jogos.

Com o resultado obtido no jogo contra a anfitriã, Óscar Tabárez comemorou os 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa do Mundo. O primeiro confronto foi contra o Egito, onde garantiu 1 a 0. No segundo foi contra a Arábia Saudita, na qual conseguiu o mesmo placar.

"O resultado e a liderança do grupo me agradaram. Vencemos por uma boa margem, mas gosto do fato de que não fomos vazados. Precisamos trabalhar para isso”, afirmou o técnico.

Além do resultado positivo, parece que o planejamento realizado por Óscar Tabarárez foi bem realizado. O técnico se mostrou extremamente satisfeito com a postura do time em campo, afinal, o gol do primeiro jogo foi marcado nos últimos minutos, o que mostra uma equipe persistente.

“Gostei da dedicação e da concentração que minha equipe teve. Focam focados do começo ao fim e executaram o que havia sido planejado. Tudo isso me agrada”, concluiu.