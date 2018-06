Espanha x Marrocos AO VIVO na Copa do Mundo 2018 (1-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela última rodada da fase de grupos; seleções estão no Grupo B, jogo disputado no Kaliningrad Stadium, no Kaliningrado

47' Fim do primeiro tempo no Kaliningrado!

46' Iniesta fez boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro. Diego Costa tenta desviar, mas não consegue completar com eficiência para concretizar a virada espanhola.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' GOL DE PORTUGAL! Quaresma abre o placar aos lusitanos em Saransk. Com o resultado, espanhóis ficam na segunda posição do Grupo B.

43' Apesar do empate e da eliminação antecipada, torcida do Marrocos canta alto e faz festa no Kaliningrado.

42' Ziyech arrisca da intermediária e a bola vai por cima.

40' Isco cobra falta e Hakimi tira com as costas.

39' Belhanda comete falta em Thiago Alcántara no lado direito da intermediária. Oportunidade para a Espanha jogar a pelota na área.

36' Isco cobra escanteio. Sergio Busquets sobe sozinho na marca do pênalti e cabeceia por cima. Boa chance perdida pela Espanha.

34' David Silva cobra escanteio direto nas mãos de El Kajoui.

30' CARTÃO AMARELO! Boussoufa, meio-campista do Marrocos, por reclamação severa com a arbitragem.

30' CARTÃO AMARELO! Manuel da Costa, zagueiro do Marrocos, por dura entrada em Isco.

29' Sergio Ramos sente dores após falta cometida e recebe atendimento médico no gramado do Kaliningrado.

28' CARTÃO AMARELO! Noureddine Amrabat, meio-campo do Marrocos, por pisão em Sergio Ramos.

25' Foi a primeira defesa do goleiro do Manchester United na Copa do Mundo 2018.

24' SALVA DE GEA! Defesa espanhola dá espaço, Boutaïb avança e chuta colocado. O goleiro hispânico faz a intervenção e evita o segundo gol marroquino.

24' Iniesta avança sozinho pelo meio e chuta. A defesa trava. Diego Costa fica com a sobra e se atrapalha.

23' Isco cobra escanteio, Piqué sobe e cabeceia. El Kajoui faz a defesa.

22' Iniesta cruza rasteiro e El Ahmadi afasta. Escanteio para a Espanha.

21' CARTÃO AMARELO! El Ahmadi, meio-campista do Marrocos, por cometer falta em Busquets.

20' Espanha retoma a liderança do Grupo B.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA!

Bela troca de passes. Diego Costa tocou para Iniesta. O camisa 6 entrou na área, avançou pela linha de fundo e tocou para Isco. Com total tranquilidade, o meia entra na área e finaliza na pequena área, sem chances de defesa para El Kajoui. Tudo igual no Kaliningrado.

18' De Gea ainda não fez nenhuma defesa na Copa do Mundo. Em quatro finalizações adversárias no alvo, quatro gols: três de Portugal e um do Marrocos.

17' Iniesta troca passes com Diego Costa, mas isola.

15' Mais um gol sofrido e a Espanha pode ser eliminada. Claro, se o empate entre Irã x Portugal persistir. Segue 0 a 0 em Samara.

14' No momento, Portugal lidera o Grupo B com cinco pontos. A Espanha ocupa o segundo lugar, com quatro pontos, e leva a melhor no Irã apenas no saldo de gols.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MARROCOS!

Sergio Ramos e Iniesta falham no meio de campo, Boutaïb fica com a sobra e avança em velocidade. O atacante finaliza na saída do goleiro De Gea e abre o placar no Kaliningrado.

10' David Silva recebe na linha de fundo e cruza. Manuel da Costa dá providencial desvio e tira Iniesta do lance. Defesa marroquina afasta o perigo na sequência.

9' Embora Marrocos esteja eliminado, o jogo não peca em qualidade. Muito pelo contrário, partida está bem movimentada.

7' Boutaib é acertado por Piqué e fica caído no gramado. Jogador recebe atendimento médico e jogo está paralisado.

6' Noureddine Amrabat comete falta em Sergio Ramos e os dois se estranham.

6' CENAS LAMENTÁVEIS! ESQUENTOU O CLIMA!

5' David Silva cobra escanteio e Dirar afasta.

4' Thiago Alcántara lança Carvajal na linha de fundo. Lateral divide com Saiss e ganha escanteio.

3' Roubo de bola no campo de ataque. Iniesta aciona Isco pela esquerda. O meia entra na área e chuta de bico. El Kajoui faz a defesa.

2' Espanha troca passes no meio de campo com muita tranquilidade

1' Marrocos rouba a bola no meio de campo e avança. Hakimi fica com a pelota na esquerda e erra no cruzamento.

COMEÇA O JOGO!

A bola vai rolar em instantes.

14:55 Seleções no gramado. É hora dos hinos nacionais serem executados.

14:50 Equipes no túnel de acesso. Em alguns minutos, os times estarão no gramado

14:40 - Uniformes



Espanha - camisa vermelha, calção azul e meiões vermelhos

Marrocos - uniforme predominantemente branco

14:35 - A arbitragem para o duelo disputado no Kaliningrado será do Uzbequistão. Ravshan Irmatov é o árbitro principal, enquanto Abdukhamidullo Rasulov e Jakhongir Saidov serão os assistentes.

14:30 - As seleções estão no trabalho de aquecimento. Ajustes finais para entrar em campo dentro de meia hora.

14:25 - A Espanha lidera o Grupo B e depende apenas de um empate para se classificar. Para terminar como líder da chave por meio do próprio desempenho, precisa vencer para não depender do jogo entre Irã x Portugal, que acontece no mesmo horário. O Marrocos se despede da Rússia.

14:20 - Capitão da equipe, Mehdi Benatia é sacado do escrete titular. Manuel da Costa é escalado de primeira. Não foram relacionados o goleiro Tagnaouti (suspenso) e o meia Ait Bennasser (lesionado).

14:15 - MARROCOS - El Kajoui; Dirar, Manuel da Costa, Saiss e Hakimi; El Ahmadi e Boussoufa; Noureddine Amrabat, Belhanda e Ziyach; Boutaïb. Técnico: Herve Renard.

14:10 - Hierro faz uma alteração no time titular. Promove a entrada de Thiago Alcántara no meio de campo. Sergio Busquets é o único atleta com cartão amarelo e fica fora do próximo jogo da Roja se for advertido nesta tarde.

14:05 - ESPANHA - De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Sergio Busquets e Thiago Alcántara; David Silva, Isco e Iniesta; Diego Costa. Técnico: Fernando Hierro.

14:00 - As escalações já foram divulgadas oficialmente

10:00. Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Espanha x Marrocos ao vivo hoje, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto acontece no Kaliningrado, às 15h (de Brasília).

09:57. Após perder as duas primeiras partidas, Marrocos fará sua despedida da Copa do Mundo, sendo eliminada precocemente.

90:45. A outra partida do grupo também é decisiva, entre Portugal x Irã quem vencer se classificará para as oitavas de final. Por conta disso os dois jogos do grupo serão disputados no mesmo horário.

Espanha x Marrocos ao vivo

09:31. Empatada na liderança com Portugal, a Espanha precisa vencer para garantir a classificação, em caso de empate, terá que torcer para Portugal ganhar a partida contra o Irã

09:23. O Marrocos é o lanterna do grupo e ainda não somou pontos em duas partidas, a equipe acabou derrotada para Irã e Portugal.

09:10. Espanha lidera o grupo B com quatro pontos, foram um empate , na primeira rodada contra Portugal e uma vitória contra o Irã na última rodada.

09:00. Acompanhe o jogo Espanha x Marrocos ao vivo a segunda rodada do Grupo G no Mundial disputado na Rússia: Siga ao vivo e em tempo real todos os lances da partida.