Apesar de eliminação,  Heimir Hallgrimsson destaca evolução da Islândia nos últimos anos

Google Plus

A Islândia foi derrotada pela Croácia por 2 a 1, em Rostov-on-don, pela última rodada da fase de grupos do grupo D e está eliminada da Copa do Mundo da Rússia, em sua primeira participação na história dos Mundiais.

Apesar da eliminação, o técnico da Islândia, Heimir Hallgrimsson, mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipe no Mundial.

"Fizemos bons jogos contra a Argentina e Croácia, frente a Nigéria também fizemos um bom primeiro tempo. Mostramos que merecemos estar aqui a competir com as melhores seleções do mundo", disse o treinador, que aproveitou para destacar o crescimento da equipe.

"Nos últimos anos está equipe encontrou uma identidade, um estilo, uma personalidade. Encontramos o nosso caminho. Os jogadores aceitam a forma como jogamos e trabalhamos, é algo especial. Encontramos uma forma nossa de ganhar jogos que não precisa ser a mesma da Espanha ou do Brasil", completou.

A Islândia entrou na última rodada com chances de avançar e, se tivesse vencido, estaria classificada às oitavas de final. Os vikings se despedem da Copa com um ponto em três rodadas, conquistado na estreia contra a Argentina.