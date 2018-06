Drama da Argentina e primeiro jogo sem gols da Copa marcam dia 13 de #VavelnaRússia

A terceira rodada da Copa do Mundo se encerrou nesta terça (26) para os Grupos C e D. Teve muitas emoções no décimo terceiro dia de jogos, principalmente pela Argentina, que garantiu sua vaga na próxima fase do torneio.

Primeiramente, Dinamarca e França fizeram um jogo movimentado e apenas ficaram no 0 a 0. Com o resultado, os dinamarqueses se juntaram aos Bleus nas oitavas. Já a Austrália foi derrotada pelo Peru por 2 a 0 e ambas as seleções deram adeus ao torneio.

No outro lado a emoção tomou conta. Com dois jogos acontecendo simultaneamente e sem qualquer definição, a emoção tomou conta. A Islândia, novata no Mundial, foi derrotada pela Croácia por 2 a 1 e viu suas chances de classificação irem pro ralo. Pelo mesmo placar, os hermanos passaram sufoco mas bateram a Nigéria e se garantiram na próxima fase.

Repercussões do dia

Resumo dos jogos

A seleção da Austrália precisava de uma vitória para manter o sonho de ir para as oitavas vivo e torcer para a França derrotar a Dinamarca. E para isso tinha a já eliminada seleção do Peru pela frente. Mas quem achou que o time asiático teria vida fácil se enganou.

Os rojiblancos dificultaram a vida dos Socceroos e venceram a partida por 2 a 0. Com o resultado, as duas seleções vão mais cedo pras suas casas, mas com um sentimento de que podiam ter chegado ainda mais longe.

Guerrero celebra seu primeiro gol na Copa do Mundo (Getty Images Sport/Stu Forster)

Apesar da eliminação precoce, os peruanos foram para o último jogo tentando deixar o Mundial da melhor forma. E conseguiram graças a Paolo Guerrero. O camisa 9, que por pouco não ficou fora do Mundial por causa de doping, comandou a vitória dos rojiblancos. Primeiro deu a assistência para Carrillo abrir o placar em um belo gol, depois ele mesmo decidiu resolver. Em jogada de Cueva, a bola sobrou para o capitão que se esticou todo e botou ela pra dentro. Explosão e muita comemoração dos peruanos na Rússia.

No mesmo grupo, as seleções de França e Dinamarca fizeram o que muitos chamam de jogo de 'compadres'. Os Bleus, já classificados, foram com alguns jogadores poupados. Enquanto os dinamarqueses precisavam apenas do empate para confirmar a vaga.

Giroud e Kjaer conversam após apito final (Getty Images Sport/Jean Catuffe)

Em Luzhinki, as duas seleções empataram por 0 a 0. O resultado fez com que o jogo se tornasse o primeiro deste Mundial a terminar em 0 a 0, encerrando uma sequência de 36 partidas com gols durante os 90 minutos.

Já no Grupo D as partidas foram bastante movimentadas. Croácia e Islândia fizeram um jogo equilibrado em Rostov. Mas os croatas provaram o porque de serem líderes do grupo e venceram os vikings por 2 a 1.

Jogadores islandeses lamentam eliminação (AFP/Khaled Desouki)

A seleção croata abriu o placar logo no início da segunda etapa, com Badelj. Mas Sigurdsson, cobrando pênalti com categoria, manteve o sonho os islandeses vivo, principalmente pelo empate entre Argentina e Nigéria, que estava em andamento. O empate de 1 a 1 se caminhava para ser o resultado da partida, até que Perisic recebeu na cara do gol e finalizou com tranquilidade para dar a vitória croata.

Apesar da eliminação, a Islândia sai com um sentimento de que fez um bom trabalho em sua primeira Copa do Mundo. O empate diante dos hermanos e a defesa de pênalti de Halldosson são momentos que irão entrar para a história da competição.

Na partida mais aguardada da terça-feira, Argentina e Nigéria fizeram um dos jogos mais emocionantes do Mundial até aqui. Os argentinos lutavam pela seu orgulho e queriam evitar o vexame de ser eliminados na fase de grupos. Por outro lado, os nigerianos precisavam da vitória a todo custo para chegar em sua segunda oitavas de final consecutiva.

E a Albiceleste mostrou o porque de ser uma seleção que não se pode cantar derrota antes da bola rolar. No apagar das luzes, os argentinos venceram a Nigéria por 2 a 1 e confirmaram a vaga na próxima fase.

Messi e Rojo foram os salvadores da pátria na Argentina (AFP/Gabriel Bouys)

O início do jogo se desenhou bom para os sul-americanos. Eles se mostraram mais soltos que nos dois primeiros jogos e contaram com o ressurgimento de sua principal estrela: Lionel Messi. O camisa 10 abriu a contagem em um belo gol logo no início e deixou sua marca pela primeira vez nesse Mundial.

Na segunda etapa, a partida teve outro tom. Victor Moses, de pênalti, empatou aos 5. Com o gol sofrido, os jogadores se descontrolaram em campo e tiveram o emocional abalado. Começaram a errar muitos passes, perderam grandes chances e davam o contra-ataque para os nigerianos.

Mas mesmo assim, eles fizeram jus a quem os chama de 'raçudos' e foram buscar o empate. Marcos Rojo, já aos 40 minutos da etapa complementar, pegou o cruzamento de Mercado e deu um tapa bonito de perna direita para dar o triunfo e a classificação para o time sul-americano e eliminar as super águias.