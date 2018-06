Técnico da França nega falta de ambição da equipe: "Queríamos ganhar"

Após o empate de 0 a 0 diante a Dinamarca. O Técnico Didier Dechamps comentou sobre as críticas do péssimo futebol apresentado pelos franceses.

"Nós tentamos o gol, ficamos em primeiro do grupo. Não foi um jogo emocionante no fim, porque a Dinamarca se classificava com o empate e tem uma defesa muito boa. Nós tivemos boas chances no ataque. O empate acabou sendo bom para todos,"disse Deschamps, antes de ouvir uma nova pergunta sobre o tema.

"Eu já falei que queríamos ganhar o jogo. A Dinamarca passou entre os 16, não é uma equipe fácil, soube se defender. Foi muito importante passar em primeiro lugar. Tenho de proteger meus jogadores, vamos jogar em quatro dias. Colocamos jogadores descansados, Lloris (goleiro) vinha de uma sequência grande de jogos, temos um reserva muito bom. Segurei alguns porque tenho de pensar nas oitavas." Declarou o treinador da França.

A França enfrentará a Argentina no próximo sábado (30), ás 11h (horário de Brasília), o argentinas se classificaram em segundo lugar do grupo D, após vencer dramáticamente a Nigéria por 2 a 1.