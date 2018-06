Nainggolan passa por exames e é oficialmente apresentado na Internazionale

Google Plus

Mesmo com a Copa do Mundo acontecendo, os clubes já começaram a se movimentar para trazer reforços para a temporada que se aproxima. Nesta terça-feira (26), a Internazionale anunciou a chegada do meio-campista, Nainggolan.

O belga chega depois de uma passagem marcante na Roma onde estava desde 2014. Contudo a relação com torcida e diretoria se desgastou após problemas extracampo, como a postagem de um vídeo em que bebia, fumava e xingava jornalistas que o criticavam. Além disso, o vínculo com o atual técnico, Eusebio Di Francesco era conturbado, visto que o comandante o tirava dos jogos como punição por suas atitudes que desagradavam tanto a diretoria, quanto aos torcedores giallorossi.

Na Internazionale, o belga assina contrato com os nerazzurri até 2022 e chega pelo valor de €24 milhões. Além do valor na negociação, o lateral-esquerdo Davide Santon e Nicolò Zaniolo, meio-campista de apenas 18 anos, promessa da base dos interistas, foram cedidos aos giallorossi como parte do pagamento na transação.

Em sua chegada à Milão na segunda-feira, Nainggolan foi recebido por cerca de 150 torcedores que cantavam e festejavam a vinda de um novo reforço que chega para disputar a Champions League da próxima temporada, competição que os italianos não marcam presença desde a temporada 2012/13.

(Foto: Divulgação/Internazionale FC)

Em seguida, o meio-campista passou por exames médicos em uma clínica de Milão e fez uma postagem na sua conta oficial do Instagram, agradecendo aos fãs da Roma.

"Tudo o que posso dizer, é que fiz tudo com o meu coração e dando o máximo de mim mesmo. Infelizmente, o conto de fadas chega ao fim e NÃO foi somente por escolha minha.

Agradeço aos fãs que sempre me apoiaram, vou lembrar de todos os momentos que passamos juntos. Agora, uma nova aventura começa, e estou feliz com isso. Darei meu máximo, como sempre fiz", postou.