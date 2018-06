Jogo Suíça x Costa Rica AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada do Grupo E, da Copa do Mundo. O confronto acontece no Nihzny Stadium, na Rússia, às 15h00.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (27), você acompanha todos os lances, minuto a minuto, o jogo entre Suíça x Costa Rica ao vivo. O confronto acontece às 15h00 e é válido pela terceira rodada do Grupo E, no Nizhny Stadium.

Óscar Ramírez também, deve seguir com os mesmos XI iniciais com: Navas; Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo, Gamboa; Celso Borges, Guzman, Ruiz, Bolaños; Marco Ureña. ​

Para o confronto desta tarde, Petkovic deve manter a mesma escalação que venceu a Sérvia, na última semana, com: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Mitrovic.

Já os suíços, marcaram três gols os últimos dois jogos.

A Costa Rica, caso não balance as redes neste jogo, ficaram 458 sem marcar um gol em Copas do Mundo e acumularão seis jogos sem vitória na Copa.

(Foto: Divulgação/Fifa)

"Não podemos pensar em jogar pelo empate, ainda mais diante de um adversário que é um franco atirador e que joga sem nenhuma responsabilidade. Portanto, vamos precisar pensar em uma decisão onde a busca pela vitória se torna fundamental, porém, sem deixar de lado o regulamento, ou seja, pressionar o tempo todo, mas com a responsabilidade de que não está desesperado", frisou.

Já Vladimir Petkovic, diz que não pensa no empate, mesmo sendo o suficiente para garantir a classificação.

(Foto: Divulgação/Fifa)

“Lutamos muito pela vitória nos dois jogos. Contra o Brasil, na derrota passada (2 a 0), levamos os gols no fim do jogo e poderíamos ter vencido. Portanto, temos que encerrar de forma digna a nossa competição. É preciso mostrar que a nossa eliminação precoce se deu por conta de algumas situações normais que fazem parte do mundo do futebol, um jogo onde nem sempre se ganha", falou Ramírez em coletiva de imprensa.

Mesmo eliminados, os costarriquenhos não pensam em tirar o pé na última partida. Óscar Ramírez foi claro ao mostrar a ambição da Costa Rica na despedida da Rússia.

Os Suíços, por outro lado, empataram com Brasil e venceram a Suíça de virada, em um jogo que contou com alta tensão diplomática, visto que alguns atletas, descendentes de kozovares e albaneses, que viveram momentos de guerra em meados dos anos 90.

Do lado dos costarriquenhos, a seleção de Óscar Ramírez só cumpre tabela, visto que perdeu os dois jogos e não marcaram um gol sequer contra Brasil e Sérvia.

A Suíça, ainda disputa uma vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Vice-líderes do grupo, os suíços estão empatados com o Brasil, com quatro pontos e um empate contra os costarriquenhos já garante a vaga às oitavas.