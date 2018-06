Zlatko Dalic destaca classificação da Croácia com 100%:"Fizemos o que ninguém esperava"

A Croácia garantiu sua vaga nas oitavas de final nesta terça-feira (26) após vencer a Islândia por 2 a 1, na Arena Rostov, pela terceira rodada do Grupo D, na Copa do Mundo 2018. Com vários reservas no time croata diante dos islandeses, o técnico Zlatko Dalić afirmou que seu time realizou algo que surpreendeu a todos.

A Croácia entrou em campo já classificada, além de um time 'misto' e sem alguns de seus grandes destaques. A Islândia ofereceu grande perigo, criando chances, mas sem sucesso. Construíram a jogada, mas não conseguiam finalizar. O momento de maior tensão foi quando Magnússon chutou na primeira trave, mas ninguém completou a jogada. O final do primeiro tempo foi melhor, com Finnbogason e Gunnarsson realizando grandes chutes a gol, forçando Kalinic a fazer grandes defesas.

Já no segundo tempo, a Croácia voltou melhor e logo abriu o placar. Badelj, após perder a primeira chance no travessão, o volante acertou as redes aos sete minutos. A partir do gol, os islandeses partiram pra cima. Não demorou para empatarem. De pênalti, Sigurdsson deixou tudo igual. Visando a vitória, os croatas foram para cima e atacaram os rivais. Foi no final da etapa, aos 44, que Perisic virou o jogo e deixou a Croácia, classificada com 100% para as oitavas. Já a Islândia está eliminada após a derrota.

O técnico da Croácia, Zlatko Dalić, destacou a grande campanha dos croatas na primeira fase e também elogiou a atuação da Islândia, o que só engrandeceu a performance croata.

"Eu não sei se o resultado é justo ou não, o jogo de futebol termina assim, às vezes, mas é importante em todo o caráter, disciplina e luta. Eles (Islândia) são um grande time. Mas então parabéns para nós, porque nós ganhamos do rival. Embora não fosse ideal, havia coisas ruins e alguns jogadores pareciam ter um problema de ritmo devido à falta de minutos no primeiro. Temos os nove pontos, com uma diferença de gols e este é o primeiro lugar de um sucesso fantástico. Não jogamos bem como fizemos, mas tivemos sorte noutras situações. Nos dois primeiros jogos fizemos algo que ninguém esperava no início da competição" afirmou o treinador.

Dalic também projetou sua opinião sobre a partida contra a Dinamarca, pedindo foco no mata-mata para seus comandados.

"Agora temos que esquecer todos os três jogos e passar às oitavas de final contra a Dinamarca, que é o nosso momento de verdade, temos uma chance para quase todos os jogadores porque todos mereceram, e agora esse trabalho está pronto e espero que isso não termine aí. A Dinamarca é um pouco semelhante à Islândia, disciplinada. Vamos nos preparar e analisar bem, nós tivemos um olheiro em sua partida com a França" ressaltou.

Eleito o melhor jogador da partida, Milan Badelj, meio-campista da Fiorentina, comemorou o gol marcado e se disse esperançoso para a sequência da Copa.

"As impressões são ótimas depois da vitória porque estas vitórias são aquelas que mantêm uma boa atmosfera e criam lindas lembranças. O fato de termos jogado com nove novos jogadores é apenas mais uma confirmação da força e amplitude de nossa equipe e só podemos nos orgulhar disso. Amanhã vamos começar a pensar na Dinamarca, uma das favoritas desta Copa do Mundo. Certamente não será fácil para nós, eles entraram nas finais e merecem respeito, mas acredito em nossa força e forma e espero que o façamos para mostrar toda a sua beleza, claro que iremos novamente para ganhar", disse o jogador.

A Croácia agora enfrentará a Dinamarca no próximo domingo (01) às 15h no Estádio de Níjni Novgorod, pelas oitavas de final da Copa de 2018.