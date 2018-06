Osorio atenta para rendimento ruim do México em derrota para Suécia: "É uma lição"

Após bater a Alemanha e a Coreia do Sul, o México foi derrotado por 3 a 0 para a Suécia, nesta quarta-feira (27), em Ecaterimburgo, e só se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo graças a derrota alemã para os sul-coreanos, resultado que garantiu os mexicanos às oitavas de final. A Seleção Mexicana terminou em segundo no grupo F, com seis pontos.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Juan Carlos Osorio admitiu a insatisfação pelo resultado, mas ressaltou a importância da classificação.

"Preciso dizer que se nos classificamos foi porque vencemos Alemanha e Coreia do Sul. Entretanto, estou muito machucado. Permitimos que eles marcassem três gols, o que acho muito. Meus sentimentos nos últimos três minutos são meus sentimentos em geral. Era muito difícil jogar hoje, pela euforia e pelo o que aconteceu nos dois jogos anteriores. Nos classificamos, porque ganhamos de grandes rivais, mas a partida de hoje é uma lição, sigo aprendendo”, afirmou.

Osorio admitiu seus erros, que foram decisivos para a dura derrota, que poderia ter decretado a eliminação mexicana na Copa. “Meu pecado foi ser purista. Hoje, decidimos repetir o mesmo time que nos havia dado bons resultados. Deve ter um ponto intermediário, e eu sigo aprendendo com essa lição. Essa é uma das fraquezas (defesa) que o futebol sul-americano tem, tirando o Uruguai. Acredito que vamos ter muito pouco tempo para lamentarmos. Agora, o mais importante é estudar o rival que vamos enfrentar”, completou.

O adversário do México nas oitavas de final será o Brasil, na segunda-feira (2/7), às 11h.